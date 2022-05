Von der Magie der Fado-Musik

Mit dem Konzert des portugiesischen Pianisten und Komponisten Júlio Resende erwartet Burg-Jazz-Fans am Freitag, 6. Mai, um 20 Uhr ein besonderes Highlight auf Burg Vischering in Lüdinghausen. Resende zählt zu den international führenden Musikern unserer Zeit und ist Pionier eines neuen, als „Fado-Jazz“ bezeichneten Genres.

Als echter Wegbereiter und Neuerer auf diesem Gebiet ist Júlio Resende in seiner Heimat Portugal bereits ein gefeierter Künstler, der große Konzertsäle füllt und sein Publikum immer wieder mit „umwerfend schönen Melodien voller Harmonie und Zugänglichkeit begeistert“, teilt der Kreis Coesfeld mit. Er übersetzt den bittersüßen, melancholischen „Blues“ seines Herkunftslandes, aber auch die heitere Seite der Fado-Musik in die Sprache des Jazz. Mit seinen aus der Tradition des Fado entstandenen zeitgemäßen Kompositionen, die Musik gewordenes Lebensgefühl ausdrücken, führt er die portugiesischen Pop-Charts an. Auch in bekannten TV-Serien bei Netflix oder Home Box Office ist Resendes Musik zu hören. Im Februar 2022 ist sein neues Album beim renommierten Label ACT erschienen.

In Lüdinghausen steht Resende gemeinsam mit seinen Bandkollegen Bruno Chaveiro an der Portugiesischen Gitarre, André Rosinha am Kontrabass und Alexandre Frazão am Schlagzeug auf der Bühne. Konzertkarten gibt es sowohl an den Kassen der Burg Vischering zum Preis von 20 und 17 Euro (ermäßigt) als auch online, zuzüglich Vorverkaufsgebühr, auf www.burg-vischering.de. Am Konzertabend gilt die 3G-Regelung, und das Tragen einer medizinischen Maske ist Pflicht.