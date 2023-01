Von Papst Benedikt XVI. bei der Hochzeitsreise gesegnet

(vth). Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr (47) hat ganz besondere Erinnerungen an den verstorbenen Benedikt XVI., dem er mehrfach begegnete. Ihre Hochzeitsreise verbrachten der Landrat und seine Frau Hannelore nach der kirchlichen Eheschließung in seiner Daruper Heimatpfarrkirche in Rom, „wo wir unvergessliche hochsommerliche Tage in der Ewigen Stadt verlebten“, berichtet Schulze Pellengahr. Höhepunkt der Romreise war „zweifelsohne die Papstaudienz am 1. August 2007, an der meine Frau und ich im Hochzeitskleid bzw. -anzug teilnahmen und dort dann auch von Papst Benedikt XVI. gesegnet wurden.“

Er denke „mit großer Dankbarkeit“ an den verstorbenen Papst zurück, so Schulze Pellengahr, der sich zurzeit in Urlaub befindet und die Übertragung des Requiems aus Rom mitverfolgte.

Ein besonderes Erlebnis war für Schulze Pellengahr auch der Weltjugendtag in Köln im August 2005, an dem er mit Freunden teilgenommen hat. „Es war ja sein erster Besuch als Papst in Deutschland und seine Ausstrahlung, aber auch seine Ansprachen und Predigten vor so vielen jungen Menschen aus der ganzen Welt haben auch mich tief angesprochen und berührt“, so der Landrat.

Ebenso unvergessen sei für ihn das Erleben von Papst Benedikt XVI. am 9. Oktober 2005 anlässlich der Feierlichkeiten zur Seligsprechung von Clemens August Kardinal Graf von Galen im Petersdom in Rom.

„Da mich schon von Jugend an das mutige Handeln des Kardinals von Galen tief beeindruckt hat, war es für mich damals selbstverständlich, zu diesem besonderen Ereignis nach Rom zu fahren. Diese Seligsprechung und die Ansprache des Papstes am Ende der hl. Messe habe ich noch lebhaft in Erinnerung“, so Schulze Pellengahr

Schon im Rahmen seines kirchenrechtlichen Aufbaustudiums in Münster kam es für den damals 27-jährigen Daruper zu einem Treffen mit Kardinal Joseph Ratzinger, dem späteren Papst: Zu der Zeit, im Februar 2003, nahm Schulze Pellengahr an der abschließenden Studienreise nach Rom teil. „In diesen Tagen begegneten wir auch Kardinal Joseph Ratzinger, damals noch Präfekt der Glaubenskongregation, der uns sogleich aufforderte, nicht nur mit ihm zu diskutieren, sondern auch direkt am nachfolgenden Donnerstag mit ihm morgens um sieben Uhr in der Kirche des Campo Santo Teutonico die hl. Messe zu feiern, was wir dann auch taten“, berichtet Schulze Pellengahr.