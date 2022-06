Von „Richtig gut“ bis „Stillstands-Papier“

Der Koalitionsvertrag von CDU und Grünen in NRW steht. Die Basis beider Parteien stimmte am Samstag mit großen Mehrheiten bei den Parteitagen zu, an denen auch Delegierte aus dem Kreis Coesfeld teilnahmen. Wie sehen die hiesigen Landtagsabgeordneten den Koalitionsvertrag? Kritik kommt erwartungsgemäß aus den Reihen von SPD und FDP. Dennis Sonne, Landtagsabgeordneter der Grünen aus Lüdinghausen, arbeitete selber an dem Papier im Bereich Soziales mit. Anders als die Grüne Jugend NRW, die deutliche Kritik an dem Papier äußert und den Koalitionsvertrag ablehnt, stimmt der Nachwuchs der Grünen im Kreis Coesfeld zu.

Dietmar Panske (CDU), Ascheberg: „Ich finde den Koalitionsvertrag als Gesamtprogramm für unser Land NRW wirklich gut. Er gibt Antworten auf die Kernfragen, wie wir einerseits akute Problemlagen lösen wollen. Andererseits gibt er aber auch längerfristige Perspektiven, wie wir für unser Land für eine gute Zukunft gestalten wollen. Und ganz wichtig: Wir gehen da sehr zielorientiert, sehr pragmatisch und völlig ohne ideologische Scheuklappen heran. Genau diesen Auftrag haben uns die Wähler gegeben – genau das werden wir als neue Partner auch beherzigen und umsetzen: Klimaschutz, eine nachhaltige Wirtschaft, eine zukunftsfähige Infrastruktur, Investitionen in Bildung, in die Innere Sicherheit sowie solide Finanzen. Eben das, worauf es jetzt ankommt.“

Wilhelm Korth (CDU), Coesfeld: „Der Koalitionsvertrag ist eine sehr gute Grundlage für eine solide und in die Zukunft gerichtete Regierungsarbeit in den nächsten fünf Jahren. Beide Parteien sind aufeinander zugegangen, um gemeinsam Lösungen für die Probleme und Herausforderungen unseres Landes zu erarbeiten. Aufgrund des Vertrauens, das sich auf beiden Seiten in dem Prozess gezeigt hat, bin ich zuversichtlich, dass beide Parteitage der Vereinbarung zustimmen werden.“

Dennis Sonne (Grüne), Lüdinghausen:

„Es ist ein starkes Papier, ich bin dankbar, dass ich mich in der Arbeitsgruppe für den Bereich Arbeit, Gesundheit und Soziales einbringen konnte. Es fanden Diskussionen der beiden Lager auf Augenhöhe statt. Logischerweise gab es nicht immer nur Konsens, aber mit starken, begründeten Argumenten konnte sich mal die eine und mal die andere Seite durchsetzen. Ich selbst habe mich stark im sozialen Bereich eingebracht. Um Inklusion gerecht zu werden, muss eine Schnittstelle für alle politischen Bereiche her. Dies haben wir unter anderem erreicht und es wird ein interministerieller Ausschuss für Inklusion eingerichtet. Auch Entlastungen für Familien mit Kindern mit Mehrfachbehinderungen haben wir erreicht sowie einen Barriereabbau für Ratssitzungen. Dies sind nur einige meiner Herzensthemenen, die nun weiter vorangebracht werden.“

André Stinka (SPD), Dülmen: „Für einen Zukunftsvertrag fehlt an den entscheidenden Stellen der Mut, konkrete Maßnahmen zu benennen. Stattdessen bleiben viele Fragen offen: Bis wann fällt die Abstandsregel bei der Windkraft endgültig oder bleibt es bei einer Scheibchenlösung? Was ist mit den wichtigen sozialen Themen? Hier ist keine Verbesserung in Sicht: So soll die öffentliche Wohnraumförderung auf dem bisherigen Niveau weitergeführt werden. Und auch am Krankenhausplan für NRW scheinen die Koalitionäre festhalten zu wollen. Das bedeutet schlussendlich das Ende der flächendeckenden Gesundheitsversorgung in unserem Land. Und auch beim Thema Fachkräftemangel wird es dünn - so findet die dringend notwendige Ausbildungsgarantie keine Erwähnung. Der schwarz-grüne Vertrag macht bereits deutlich, dass es sich bei dieser Koalition nicht um eine handelt, die alle Menschen im Land in den Blick nimmt, sondern sich auf die Besserverdiener konzentriert.“

Henning Höne (FDP), Coesfeld: „Der Koalitionsvertrag von CDU und Grünen ist ein Stillstands-Paket. Viele Vorhaben bleiben vage. Ungelöste Konflikte werden in die Zukunft verschoben. Mit diesem butterweichen Vertrag wird die Koalition den großen Herausforderungen der Zukunft unseres Landes nicht gerecht. Die Bildungschancen für Kinder und Jugendliche spielen bei CDU und Grünen künftig nur noch eine Nebenrolle. Kein Wort zum dringend notwendigen Kitaplatz-Ausbau. Kein Gestaltungswille im Schulbereich. Im Gegenteil: Das Leistungsprinzip an unseren Schulen droht ausgehöhlt zu werden. Die Inflation treibt die Menschen um. Daher wären solides Haushalten und eine Entlastung notwendig. Schwarz-Grün hat die Chance bei der Grundsteuer vertan, im Koalitionsvertrag ist kein eigenes NRW-Modell erwähnt. Offenbar steht die CDU NRW auf der Bremse. Andere Länder mit CDU-Finanzministern sind da mutiger. Der ländliche Raum wird nachträglich zum größten Verlierer dieser Landtagswahl. Die Schutzabstände zwischen Wohnbebauung und Windkraftanlagen opfert die CDU ebenso wie den notwendigen Bau von Umgehungsstraßen.“

Grüne Jugend: „Nicht das Gelbe vom Ei“

Kreis Coesfeld. Anders als die Grüne Jugend NRW, die den Koalitionsvertrag ablehnt, stimmt die Grüne Jugend im Kreis Coesfeld zu. Aber, so Richard Mannwald (Nottuln), Sprecher der Grünen Jugend Kreis Coesfeld: „Er ist definitiv nicht perfekt: Sichere Zusagen beim Klimaschutz, ein echter Aufschwung bei der Bildungspolitik – all das ist zwar im Ansatz da, ist aber noch zu wenig.“

In vielen Punkten sei der Koalitionsvertrag jedoch ein Fortschritt. Beim Klima sei es die Solarpflicht bei Neubauten und die Aufhebung der 1000m-Grenze bei Windkraftanlagen. „Vor allem freut uns die Absenkung des Wahlrechts auf 16 Jahre und die geplante Jugendbeteiligung. Endlich wird mit den jungen Menschen gesprochen, statt über sie“, so Mannwald. Der Koalitionsvertrag sei zwar nicht das Gelbe vom Ei, „aber mit Blick auf die Alternativen (GroKo) das Beste, was wir kriegen können“.