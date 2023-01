„Vorbeischauen lohnt sich“

Natur, Kunst und Design, Jazz und Klassik, Ritter und Theater: Der Kreis hat für dieses Jahr ein Kulturporgramm auf die Beine gestellt, das einige Überraschungen bietet. „Es wird spannend und es lohnt sich immer, vorbeizuschauen“, sagt Kreis-Kulturreferent Dominik Olbrisch im Gespräch mit unserer Zeitung. Nach dem Jubiläumsprogramm zum 125-jährigen Bestehen der Burg Vischering in Lüdinghausen 2021 und 2022 geht es nun mit dem „normalen Programm“ in den beiden Kulturzentren des Kreises weiter. An der Kolvenburg in Billerbeck sind Baumaßnahmen geplant, das kulturelle Programm wird jedoch nicht beeinträchtigt. Außerdem plant der Kreis die Schlosskonzerte Nordkirchen mit.

Zu den Höhepunkten zählen: Ausstellungen

0 „Die Ausstellungen stehen in diesem Jahr unter dem Motto Natur und Design,“ berichtet Olbrisch. Wobei in der Burg Vischering eher der Aspekt Natur und in der Kolvenburg in Billerbeck der Part Design Thema sein soll. Die erste Ausstellung startet am 5. Februar „und ist mein persönliches Highlight“, verrät Olbrisch. Unter der Überschrift „Naturgeschichten. Botanik und Kunst im Dialog“ steht das Wirken von dem einstigen Burgbewohner Franz Wernekinck und die Bedeutung der Botanik und Natur(-forschung) im 18. und 19. Jahrhundert im Vordergrund. Aktuelle Künstler setzen zeitgenössische Positionen gegenüber. Passen Kunst und Botanik zusammen? Wie sehen heutige Künstler Natur und Nachhaltigkeit? 5. Februar bis 4. Juni, Burg Vischering.

0 Ab dem 2. April steht in der Kolvenburg der niederländische Künstler Piet Mondrian im Blickpunkt. In Billerbeck nehmen 25 Künstler mit Möbelstücken Bezug auf die streng geometrischen Werke. Erst voriges Jahr erhielt der berühmte Künstler erneut einen Bekanntheitsschub, „weil sein Bild jahrzehntelang verkehrt herum in der Kunstsammlung NRW hing“, erinnert Olbrisch. 2. April bis 6. August, Kolvenburg

0 In der Burg Vischering widmet sich ab Juni eine Ausstellung dem westfälischen Maler Carl Müller Tenckhoff (1873 - 1936), der seine Umwelt auch zeichnerisch dokumentierte. Neben seinen Werken werden aktuelle Perspektiven auf Natur und Umwelt präsentiert. 18. Juni bis 15. Oktober, Burg Vischering

0 Vom 20. August bis 5. November: Im Rahmen des Münsterland Festivals gibt es Kunst aus Finnland. Vorträge

0 Passend zum Natur-Kunst-Thema: „Die floristischen Erforschungen Westfalens im 18. und 19. Jahrhundert“ mit Dr. Bernd Tenbergen, 9.3., Burg Vischering

0 Hamed Alhamed: Der lange Weg nach Deutschland, 23.3., Burg Vischering

0 Musikalische Lesung Edgar Allen Poe (17.11.) Theater

0 Das Theater auf der Gräfte von Burg Vischering, das zum Jubiläum dort erstmals stattfand, soll es erneut geben. „Ich finde es eine super Idee, dass die Zuschauer von Booten aus zusehen können“, sagt Olbrisch. „Das möchten wir wiederholen.“ Termine sind am 8./9.9. geplant.

0 18.3.: „Sherlock Holmes und der Fall Silver Blaze“, Münsterlandpremiere auf Burg Vischering, „Theater ex Libris“. Events

Das Mittelalter-Ritterlager ist am 8. und 9.7. geplant. Das Fantasyfestival Annotopia soll am 2. und 3.9. stattfinden. Kunst im Park ist am 17.9. vorgesehen. Konzerte

Das Jazzfest, das erstmals zum Burg-Jubiläum stattfand, „wollen wir gerne als Angebot installieren, weil es sehr erfolgreich war“, sagt Olbrisch. Allerdings nicht jedes Jahr – und auch nicht dieses Jahr. Ein Grund dafür ist, dass diesmal das Münsterland Festival, das alle zwei Jahre auch im Kreis Coesfeld läuft, wieder stattfindet. Gastland ist Finnland (6. Oktober - 5. November). Jazz gibt es trotzdem: In der international besetzten Reihe „BurgJazz“. Vier Konzerte stehen allein im ersten Halbjahr auf Burg Vischering statt. Am 24. Februar das Duo Vladyslav Sendecki und Jürgen Spiegel, am 24.3. das Ron Minis Trio, am 16.4. das Veronika Harcsa & Balint Gyemant Quartet, am 11.5. Shalosh.

Die Schlosskonzerte Nordkirchen starten am 23.4. mit dem Feuerbach Quartett. Es sind acht Konzerte geplant. Märkte

Frühlingszauber in der Kolvenburg, 11. bis 19. März; Adventsmarkt in der Kolvenburg, 18. November bis 3. Dezember Kinder und Jugendliche

Es gibt wieder ein großes Programm für Kinder und Jugendliche sowie Schulklassen. Dazu zählen auchAngebote im MINT-Bereich – von Experimentieren mit3-D-Druck bis zur Solarenergie. Cosplay ist ebenso dabei wie der Bau eines Book Nook – eine Konstruktion fürs Bücherregal, die eine eigene Geschichte zwischen den Büchern erzählt. „Da würde ich am liebsten selber mitmachen“, schwärmt Olbrisch.