Vorreiter bei der Frauenförderung

„Nicht nur rechtmäßig, sondern auch notwendig! Frauenquoten sind keine Bevorzugung, sondern der Ausgleich bestehender Nachteile“, so lautete vor genau 25 Jahren das Urteil vom Europäischen Gerichtshof in Luxemburg über das erste nordrhein-westfälische Frauenfördergesetz, mit dem der strukturellen Diskriminierung von Frauen rechtlich ein Ende gesetzt wurde. Nach sieben Jahren beharrlichem und zähem Ringen durch alle Instanzen wurde am 11. November 1997 die Quotenregelung für Frauen und die Gleichstellung von Frauen und Männern rechtlich festgeschrieben.

Dieser Tag besiegelte das Ende eines langen Marathons mit einem Triumph. Nicht nur für Ilse Ridder-Melchers, der ersten Gleichstellungsministerin von NRW: „Diese Rechtsklarheit war ein wichtiges Signal für NRW, Deutschland und ganz Europa. Von da an konnten wir uns mit den Inhalten auseinandersetzen und mit Rückenwind ein umfassendes Frauenfördergesetz für den öffentlichen Dienst schaffen. Der öffentliche Dienst sollte Vorbild sein.“ Für dieses Ergebnis hatten alle Beteiligten, insbesondere die Gleichstellungsministerin, im Vorfeld allerdings viel Prügel bezogen. „Das ist ein Apartheidsgesetz gegen Männer, intervenierte seinerzeit die FDP. Das Bundesverwaltungsgericht hatte die Angelegenheit zunächst liegen lassen und fand dann einen Verfahrensfehler, auf den es sich berufen konnte. Gott sei Dank haben die SPD-Landtagsfraktion und auch Innenminister Schnorr ‚Paohl gehalten’ und uns den „Rücken gestärkt“, erklärt die SPD-Politikerin aus Coesfeld. „Institutionen wie Hochschulen, der WDR und die IHK hätten sich dem Gesetz damals gern entzogen.“

Dabei gab es erhöhten Handlungsbedarf zur Gleichstellung in der Arbeitswelt, in der Wirtschaft, in Aufsichtsräten und Gremien, eigentlich überall. Zählen konnte Ilse Ridder-Melchers zudem auf eine starke Frauenbewegung: „Die hat mich als Ministerin sehr unterstützt“, blickt die heute 78-Jährige Politikerin zurück. Dafür setzte Ilse Ridder-Melchers sich mit ihrem – „kleinen aber schlagkräftigen Ministerium“ – beispielsweise ein für den Aufbau und die Förderung von autonomen Frauenberatungsstellen, kommunalen Gleichstellungsbeauftragten und Förderprogrammen wie „Mädchen in Männerberufen“. Vor allem von Frauenhäusern, denn das Problem von Gewalt gegen Frauen war „ein Tabuthema, das gerne ignoriert und ausgeblendet wurde“.

Auch mit der Frauenbewegung gab es zunächst Auseinandersetzungen, die „bis dahin sehr autonom war und sich nicht vereinnahmen lassen wollte“. Die engagierten Frauen wollten zwar staatliche Fördergelder, aber keine strukturellen Rahmen. „Wir konnten ihnen klar machen, dass sie nur mitgestalten können, wenn sie auch in den Gremien mitwirken. Da haben sich viele konstruktive Prozesse entwickelt“, so die Ministerin im Ruhestand. Wäre die Frauenquote rechtlich gescheitert, wäre alles noch sehr viel mühsamer gewesen und „die Frauenförderung im Schneckentempo verlaufen“.

Das erste NRW-Frauenfördergesetz war nicht nur Vorreiter für andere Bundes- und EU-Länder. Es war in vielerlei Hinsicht wegweisend. Ihm lag der Gedanke zugrunde, das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass in einer modernen, demokratischen Gesellschaft kein Platz für Diskriminierung ist. „Jede Diskriminierung ist inakzeptabel. Der Kampf für die Gleichstellung der Geschlechter in den 80er/90er Jahren hat gesellschaftliche Impulse für alle Formen von Diskriminierungen geschärft, wie die von Menschen mit Einschränkungen, gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, queer lebenden Menschen und Geflüchteten“, verdeutlicht die SPD-Politikerin.

Positiv bewertet sie das fast paritätisch besetzte Kabinett von Bundeskanzler Olaf Scholz und dass „alle Ressorts heute auch von Frauen besetzt werden können. Früher beschränkte es sich auf Kinder, Jugend und Soziales“.

Ilse Ridder-Melchers

0 Geboren 1944 in Hindenburg/Oberschlesien, lebt in Coesfeld

0 1977 bis 1995, 1996 bis 2000, 2003 bis 2005 Mitglied im Landtag für die SPD

0 1986 bis 1990 Parlamentarische Staatssekretärin von Frau und Mann

0 1990 bis 1998 erste Gleichstellungsministerin von Frau und Mann in NRW

0 2002 bis 2006 Mitglied im Präsidium des Deutschen Sportbundes & Vorsitzende des Bundesausschusses Frauen im Sport

0 2006 bis 2014 Vizepräsidentin für Frauen und Gleichstellung im Deutschen Olympischen Sportbund

0 2008 mit dem Verdienstorden des Landes NRW ausgezeichnet; 2016 mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse

0 Politische Anfänge: 1966 trat sie der SPD bei; 1969 Ratsmitglied in Coesfeld