Wahlarena zur Bundestagswahl

Kreis Coesfeld

Das Kolpingwerk aus dem Kreis Coesfeld und die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) laden alle interessierten Bürger zu einer Podiumsdiskussion am Freitag, 17. September, um 18.30 Uhr nach Dülmen in die Aula des Clemens-Brentano-Gymnasiums, An der Kreuzkirche 7, ein.