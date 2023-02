Wahrzeichen in der Landschaft

Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr und Marina Kallerhoff vom Kreis Coesfeld sind bei Familie Drerup in Havixbeck zu Besuch. Denn auf dem Hof von Carolin und Dr. Philipp Drerup, direkt an der L550 Richtung Tilbeck, steht ein Bildstock. Das kleine Denkmal aus Baumberger Sandstein ist eines von ungefähr 500 im Kreis Coesfeld und wurde im Rahmen des Förderprogrammes zum Erhalt von Bildstöcken, Heiligenfiguren und Wegekreuzen restauriert.

Marina Kallerhoff, die für das Förderprogramm zuständig ist, schreibt den christlichen Symbolen an Wegesrändern eine große Bedeutung für die Region zu: „Das ist ein Kulturgut und auch sehr landschaftsprägend.“ Viele Bildstöcke seien zu einem bestimmten Anlass wie Feierlichkeiten oder Trauerfällen in der Familie errichtet worden. Doch Regen, Sonne und Temperaturwechsel hinterlassen mit den Jahren ihre Spuren an den Denkmälern. „Es wäre sehr schade, wenn die vielen schönen Bildstöcke der Region einfach verfallen“, findet Schulze Pellengahr.

Auslöser sei das Heimatförderprogramm des Landes NRW gewesen, sagt der Landrat. Im Kreistag habe man sich dann einstimmig für die Idee ausgesprochen, sodass Land und Kreis sich die Förderung von 90 Prozent des Restaurationsbetrages nun gleichmäßig aufteilen. Von den 42 eingegangen Anträgen wurden bereits 25 bewilligt – und manche, wie im Falle von Carolin und Philipp Drerup, auch schon umgesetzt. „Man merkt, dass die Bildstöcke den Leuten am Herzen liegen“, sagt Marina Kallerhoff.

Je nach Alter, Bauweise und Material sind die Bildstöcke und Wegekreuze mal mehr, mal weniger angegriffen. Die durchschnittliche Summe für die bisher bewilligten Förderanträge liege bei 3900 Euro, sagt Kallerhoff. „Aber das kann auch bis 22 000 Euro gehen.“

Voraussetzungen für die Förderung gibt es wenige: Das zu restaurierende Objekt muss öffentlich einsehbar sowie nicht denkmalgeschützt sein und sich im Privat- oder Kommunalbesitz befinden. „Ein bisschen was muss man im Förderdschungel berücksichtigen, aber die meisten Bildstöcke im Kreis Coesfeld sind förderfähig“, sagt Schulze Pellengahr.

Er und Kallerhoff hoffen auf viele weitere Anträge: „Es ist noch genug Geld da, und das Programm läuft bis 2024.“