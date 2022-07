Wasserentnahme aus Flüssen verboten

Das mittlere Niedrigwasser liegt bei einem Pegelstand von 30 Zentimetern. „Die Stever bei Senden-Schöllingen liegt gerade bei 10,40 cm“, liest Reetz am Mittwochmorgen den Pegelstand ab. Die Berkel bei Billerbeck-Lutum liegt zu diesem Zeitpunkt noch bei 35,80 cm, also knapp über dem MNW. „Das hängt immer stark von den einzelnen Grundwasserkörpern ab, die die Gewässer speisen“, erläutert Reetz den großen Unterschied zwischen den beiden Flüssen. „Sandige Böden wie rund um die Berkel geben viel Wasser ab“, führt der Mitarbeiter, der für Wasserentnahme und Hochwasserschutz zuständig ist, weiter aus. Hinzu komme in Lutum, dass die Billerbecker Kläranlage ihr geklärtes Wasser in die Berkel einleitet.

Ein zu geringer Wasserabfluss und Wasserstand ist die Folge – und stellt eine Gefahr für jene Tiere und Pflanzen dar, die vom Wasser abhängig sind, was im schlimmsten Fall zu erheblichen Schäden bei Pflanzen und sogar zu einem Fischsterben führen kann.

Vor diesem Hintergrund bittet die Untere Wasserbehörde darum, die Entnahme für die Garten- und Rasenbewässerung oder sonstige Verwendungszwecke an allen Gewässern unverzüglich zu unterlassen, also den „Gemeingebrauch“ einzustellen, wie er im Landeswassergesetz geregelt ist. Alle, die eine offizielle Erlaubnis zur Wasserentnahme aus Fließgewässern haben, sind zwingend an die dort festgesetzten Mindestwasserstände gebunden.

„Die Großlandwirte und Baumschulen mit einer solchen Erlaubnis kann man aber schon fast an einer Hand abzählen“, erklärt Simon Reetz. Neue Genehmigungen stellt der Kreis gar nicht mehr aus. Und auch für die Betroffenen hat Reetz Verständnis. „Die haben ihre Existenz darauf aufgebaut, immer Wasser entnehmen zu können und müssen jetzt kämpfen.“

Doch angesichts des Klimawandels müsse nun ein Umdenken stattfinden. „Noch sind die Grundwasserkörper alle gut gefüllt“, sagt Reetz. „Wir werden vermutlich in den nächsten Jahren aber noch dazu kommen, auch die Grundwasserentnahme einzuschränken“, sagt der Fachmann mit Blick auf immer heißere Sommer. Und auch zurzeit sind Niederschläge nicht absehbar. Denn die nächste Hitzewelle kündigt der Deutsche Wetterdienst bereits für nächste Woche an.