Wasserstoff: Drei Standorte denkbar

Zwei Kernbotschaften nehmen die Mitglieder des Umweltausschusses aus der vorgestellten Potenzialstudie zum Thema Wasserstoff mit in ihre weiteren Beratungen: Erstens: Die Voraussetzungen im Kreis Coesfeld sind denkbar günstig, sodass sich gleich drei Pilotstandorte herauskristallisieren, wie Johannes Meyer von der Firma Energielenker aus Münster betonte, der die Studie betreut. Zweitens: Nur überschüssiger Strom sollte wegen der Energieverluste von 35 Prozent in Wasserstoff umgewandelt werden. Wo immer es geht, sei der Strom besser als solcher zu nutzen.

Für die Erzeugung von Wasserstoff im Kreis Coesfeld kommen sowohl der Industriepark Nord.Westfalen in Flamschen (o.l.) als auch die Deponie in Höven (u.l.) infrage. In Nordkirchen will ein Unternehmen eine öffentliche Wasserstoff-Tankstelle einrichten.

Die aktuelle Situation ist noch ernüchternd: „Es ist eigentlich kein Strom über, um daraus Wasserstoff zu erzeugen“, erklärte Meyer, dass die gesamte Energie ins Stromnetz eingespeist werde – vor allem jene, die durch Wind und Sonne erzeugt wird und für die Herstellung von grünem, also klimafreundlichem, Wasserstoff nötig ist. Doch Meyer machte Hoffnung, dass der Anteil regenerativer Energien bis 2030 deutlich steigen wird und dann auch Überschuss-Strom vorhanden sei. Meyers Szenario für 2040: 15 Prozent des Stroms können in Wasserstoff gespeichert werden. „Ein Drittel des lokal benötigten Wasserstoffs könnte in der Region erzeugt werden.“ Zwei Drittel würden dann aus Ländern wie Portugal oder Marokko importiert werden. Hierbei komme auch das Projekt „GetH2“ zum Tragen – eine Erdgasleitung, die auch durch den Kreis Coesfeld führt und für den Transport von Wasserstoff ertüchtigt werden soll.

Die drei Pilotstandorte, die in der Machbarkeitsstudie identifiziert wurden, sind Rosendahl-Höven an der Deponie mit ihrer Biogasanlage, Coesfeld-Flamschen wegen vieler Windkraft- und Photovoltaikanlagen auf Freiflächen sowie der Nähe zur geplanten Wasserstoff-Trasse „GetH2“ und Nordkirchen. Dort will ein Unternehmen eine öffentliche Wasserstoff-Tankstelle einrichten und den Aufbau eines lokalen Wasserstoff-Verteilernetzes forcieren. Der Wasserstoff könne dann künftig in Nutzfahrzeugen, für den ÖPNV oder zur Wärmebehandlung in der Industrie verwendet werden.

„Es gibt vielversprechende Ansätze und gute infrastrukturelle Anknüpfungspunkte“, bilanzierte Meyer. „Aber es ist auch der Ausbau regenerativer Energien notwendig“, betonte der Diplom-Ingenieur.

Warum Nordkirchen als Standort infrage kommt, wollte Werner Schulze Esking (CDU) wissen. „Dort gibt es nicht viel Windkraft oder Photovoltaik.“ Die lokale Anbindung sei nicht mehr so relevant, antwortete Meyer. „Der Strom kann auch in Flamschen erzeugt und in Nordkirchen genutzt werden.“ Ob dies jedoch wirtschaftlich ist, dahinter stehe laut Stefan Bölte von den Wirtschaftsbetrieben Kreis Coesfeld noch ein Fragezeichen. Prof. Josef Gochermann (CDU) mahnte, dass man sich in den Ausschüssen besser abstimmen müsse. „Erst beschließen wir, dass Elektro-Busse fahren sollen und sprechen hier über Wasserstofftankstellen.“ Dennoch stimme er zu, dass Strom, wo dies möglich ist, auch als Strom genutzt werde. Dem stimmte auch Wolfgang Dropmann (Grüne) zu – wegen der „Umwandlungsverluste“. Und „ob Wasserstoff in der Mobilität so wichtig wird, wie wir uns das vorstellen“, müsse sich noch zeigen. „Das ist noch reine Spekulation“, meinte auch Dr. Thomas Wenning (CDU). „Aber bevor wir den Strom abregeln, können wir besser Wasserstoff daraus erzeugen.“ Wie man sich die Zusammenarbeit mit den lokalen Versorgungsbetrieben vorstelle, wollte Hermann-Josef Vogt (SPD) wissen. Bölte antwortete, dass es bereits ein Netzwerk von Akteuren gebe. Deren Einbeziehung sei laut Meyer auch ein erster wichtiger Schritt. | weiterer Bericht