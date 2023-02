Wasserstofftankstelle im Kreis geplant

Kreis Coesfeld

(vth). In Sachen Wasserstoff soll es weitergehen. Entlang der niederländischen Grenze haben sich sechs Landkreise zusammengeschlossen, um als Gemeinschaftsprojekt „NortH2West Mobility“ im HyLand-Wettbewerb des Bundesministeriums für Verkehr und Digitales anzutreten. Darunter auch der Kreis Coesfeld. Zusammen mit den Kreisen Borken, Emsland, Grafschaft Bentheim, Steinfurt und Warendorf bewirbt er sich als sogenannte „HyPerformer-Region“ um die höchste Stufe in dem Förderprogramm zum Ausbau der Wasserstoffmobilität in Deutschland. Bei Auszeichnung winken den Projektpartnern bis zu 15 Mio. Euro für Wasserstoffprojekte in der Mobilität.