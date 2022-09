Weihnachten fällt kleiner aus

Dabei wurden konkrete Schritte angegangen: Die Raumtemperaturen und die Beleuchtung öffentlicher Gebäude werden vielerorts reduziert; die nächtliche Anstrahlung einiger Baudenkmäler entfällt. Ebenso wurde die Wassertemperatur vieler Frei- und Hallenbäder im Kreis bereits gesenkt.

Öffentliche Veranstaltungen, die mit einem hohen Energieverbrauch einhergehen, werden in den kommenden Monaten auf den Prüfstand gestellt. „Die Einsparpotenziale sind beträchtlich“, kommentiert Sendermann.

Keinen ganz einheitlichen Kurs gebe es beim Thema Weihnachtsbeleuchtung. Sie solle deutlich reduziert werden, hieß es in der Runde. „Wir müssen das nicht jedem vorschreiben.“ Der Überwiegende Teil der Bürgermeisterrunde wolle sparen, aber gleichzeitig am Brauchtum festhalten. Die Weihnachtsbeleuchtung müsse ja nicht die ganze Nacht leuchten.

Da stimmt sein Bürgermeister-Kollege Ansgar Mertens mit ein. „Ich freue mich auch auf den Weihnachtsbaum – da fällt es mir schwer, darauf zu verzichten.“ Eine LED-Beleuchtung bis 22 Uhr sei zu verantworten, „weil wir woanders sparen.“ So habe er viel Ärger einstecken müssen, als er mitten im Sommer den Springbrunnen abgestellt habe. Am Ende müsse jede Kommune entscheiden, was ihr wichtig sei.

In Coesfeld etwa bleibt die Weihnachtsbeleuchtung morgens aus und wird direkt nach den Feiertagen entfernt. Die Licht- und Lasershow zum Lichtersamstag fällt dagegen aus. Und in Nottuln will man auf Lichter in den Bäumen verzichten. Noch keine Entscheidung gibt es zur Dülmener Eisbahn.

Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr sieht bei allem auch einen großen Vorteil in den anstehenden Herausforderungen: „In diesen schweren Zeiten können wir Ökologie und Ökonomie effektiv miteinander verbinden.“ Wenn die Einsparungen verstetigt werden, trage dies auch zum Klimaschutz bei, war man einig. Zudem verweist der Landrat auf die energetische Sanierung vieler öffentlicher Gebäude in den vergangenen Jahren, die sich jetzt auszahle.

„Wir reden nicht über Kleinvieh“, sagt Sendermann, denn in den Kommunen seien bei den Energiekosten schnell große Beträge erreicht. Man versuche natürlich an allen Ecken und Enden zu sparen. „Wir müssen aber auch sehen, dass wir unser Leben positiv gestalten.“ Und manch einer müsse sich umstellen. „Wenn um 0 Uhr die Beleuchtung ausgeht, muss man vielleicht auch mal eine Taschenlampe mitnehmen“, so Sendermann.