Weitere Busse fallen aus

Kreis Coesfeld

Immer mehr Busse fallen im Kreis Coesfeld aus. Nachdem die RVM Regionalverkehr Münsterland GmbH das Fahrangebot bei den Nachtbussen im Kreis Coesfeld einschränkte, streicht nun auch das Busunternehmen Veelker Fahrten. Betroffen sind bei drei Linien eine Reihe an Fahrten am Samstag – ab dem 22. Oktober bis voraussichtlich Ende des Jahres. Die Veelker-Streichungen tangieren Fahrten zwischen Coesfeld, Nottuln und Münster sowie zwischen Havixbeck und Münster. Bei den RVM-Nachtbussen fallen Fahrten auf der Strecke zwischen Coesfeld, Havixbeck, Billerbeck und Münster aus – bis auf weiteres, so die RVM. „Abgesehen von den Nachtbussen kommt es bei der RVM im Kreis Coesfeld zu keinen weiteren nennenswerten personalbedingten Fahrtausfällen“, so Tino Nitsch von der RVM.

Von Viola ter Horst