Weitere Übergangsunterkunft startklar

744 Personen ließen sich über das Onlineformular der Ausländerbehörde bis Freitag als Geflüchtete registrieren, die meisten sind privat im Kreis untergekommen. „Rund 200 Personen wurden den Kommunen bisher zugewiesen“, so Dreier.

Das Problem: Niemand weiß, wieviele Menschen tatsächlich kommen werden – und Wohnungen sind knapp. Wenn die Städte und Gemeinden, denen Flüchtlinge aus den größeren Landeseinrichtungen zugewiesen werden, keinen Wohnraum mehr frei haben, sollen die Menschen zunächst vorübergehend im Josefshaus leben. Nicht länger als zehn bis 14 Tage, so der Plan. Bis dahin sollen die Städte und Gemeinden Wohnraum bieten können.

Über die Kosten für die Anmietung des Klosters, das einem privaten Investor gehört, will der Kreis keine Auskunft geben.

Auch die Turnhalle des Pictorius Berufskollegs in Coesfeld ist inzwischen startklar. Sie steht als weitere vorübergehende Bleibe zur Verfügung, wenn das Josefshaus belegt ist. Das Technische Hilfswerk (THW) Coesfeld stattete die Parzellen mit jeweils zwei bis vier Betten aus. „Wir haben Möbel aus dem Lager aus Dülmen geholt und zusammenbaut“, berichtet Tobias Pierick vom THW.

Das DRK, das die Geflüchteten betreuen wird, geht davon aus, dass aufgrund der Anfragen aus einzelnen Kommunen und der sich weiter zuspitzenden Lage weitere „Ankommenseinrichtungen“ im Kreis Coesfeld entstehen. „Ziel ist es aber immer, den Aufenthalt in größeren Gemeinschaftseinrichtungen so kurz wie möglich zu halten“, sagt Vorstand Christoph Schlütermann. Was das Josefshaus angeht, „sind wir vorbereitet“, sagt Schlütermann. Alle notwendigen Mitarbeiter für die soziale Betreuung und die Mahlzeitenausgabe seien eingestellt – aktuell rund 25 Leute. Die Aufgaben sind vielfältig: „Von der Einweisung in die Unterkünfte, der Einrichtung einer Spielgruppe und dem Transporte zu Arztpraxen bis zur Organisation von tagesstrukturierenden Angeboten“, beschreibt Schlütermann. Das DRK kalkuliert, dass es kurzfristig weiteres Personal benötigt.

Über 30 Menschen haben sich inzwischen beim Kreis als Dolmetescher gemeldet, die russisch oder ukrainisch sprechen, berichtet Dreier. Welche Schulen die Kinder und Jugendlichen besuchen, soll über die Schulämter individuell entschieden werden. „Wir überlegen, weitere internationale Förderklassen an den Berufskollegs einzurichten“, so Dreier. „Toll wäre es natürlich, wenn sich noch Lehrer melden würden, die russisch oder ukrainisch sprechen.“