Das Gruppenangebot „WellenGang“ unterstützt Kinder und Jugendliche, deren Eltern seelische Krisen durchleben. Es startet am 26.10. und endet zum 7.6.22. Die Gruppe trifft sich immer dienstags in der Christophorus Klinik am Schlossgarten in Dülmen.

Das Angebot, das der Kreis-Caritasverband in Kooperation mit der Christophorus-Klinik am Schlossgarten auf die Beine gestellt hat, richtet sich an Kinder zwischen 8 und 14 Jahren.

Ein Todesfall in der Familie, eine Erkrankung oder ein traumatisierendes Erlebnis – eine Belastungsphase kann jede Familie treffen. Oft übernehmen Kinder in solchen Belastungsphasen viel Verantwortung und sind im Alltag sehr gefordert. Das Gruppenangebot soll in genau solchen Lebensphasen unterstützen und zusätzlich eine kindgerechte Kommunikation zwischen Eltern und Kind fördern. Juliane Mertens von der Carita-Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche und Sabine Schulz, Diplom-Pädagogin beim Sozialdienst der Christophorus-Klinik am Schlossgarten betreuen gemeinsam die Kindergruppe.

Ein wichtiger Bestandteil sind vertrauliche Gespräche, in denen die Kinder und Jugendlichen in der Gemeinschaft über ihre Sorgen und Ängste sprechen können.

0 Kontakt: Tel. 02594/9504215