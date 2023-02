Wenn Eltern süchtig sind

Jedes sechste Kind wächst in einer Familie auf, in der mindestens ein Elternteil eine Suchterkrankung hat. Das teilt der Caritasverband mit. Auf diese Kinder legt die Aktionswoche den Fokus, den die drei Träger der Suchtberatung im Kreis Coesfeld sowie die Caritas-Beratungsstelle für Kinder, Jugend & Familie starten. Eine Plakataktion soll auf das Thema aufmerksam machen.

Wenn Eltern Drogen nehmen, trifft das auch die Kinder: Ein Drittel der Kinder entwickeln im Laufe ihres Lebens selber eine Alkohol-, Drogen- oder Medikamentenabhängigkeit. Ebenfalls ein Drittel der Kinder bekommen eine psychische oder soziale Störung.

„Die Kinder merken schnell, dass etwas an ihrer eigenen Familie nicht stimmt, verschweigen ihre Situation und beginnen zu lügen oder Parallelwelten zu erfinden“, erklärt Birgit Feldkamp, Teamleitung Suchtberatung beim Caritasverband. „So entsteht ein dauerhafter Stress für die Kinder, der negative Auswirkungen auf ihre Konzentration hat.“

Die Aktionswoche läuft vom 12. bis 18. Februar. Caritasverband, Arbeiterwohlfahrt (Awo) und Alexianer IBP hängen Plakate in den Bussen des Regionalverkehrs Münsterland (RVM) mit Informationen zum Thema aus. Dadurch sollen Kinder niederschwellig und unauffällig an Hilfskontakte gelangen, so die drei Träger der Suchthilfe im Kreis Coesfeld.

Da Suchterkrankungen häufig gesellschaftlich tabuisiert würden, sei es für Kinder von suchterkrankten Eltern schwer, an Unterstützungsangebote zu gelangen, heißt es in der Mitteilung. Das Konsumieren einiger Rauschmittel, etwa Alkohol, sei in Deutschland gesellschaftlich anerkannt. Wenn eine Abhängigkeit festgestellt worden sei, habe der Fokus lange Zeit auf der konsumierenden Person gelegen und den Möglichkeiten dieser zu helfen. Durch diese Sichtweise wurde laut Caritasverband nicht berücksichtigt, dass der Konsum eines Menschen sein gesamtes Umfeld betrifft, also auch die eigenen Kinder. „Die Kinder Suchterkrankter organisieren ihren Alltag oft selbstständig und müssen sich selber versorgen. Die Kinder übernehmen die Aufgaben der Eltern und sind so in ihrer kindlichen Entwicklung eingeschränkt“, erklärt Feldkamp. „Das entsteht ganz automatisch, da sich das Verhalten der Eltern aufgrund des Konsums verändert. Absprachen werden nicht eingehalten und die Kinder können sich nicht auf ihre Eltern verlassen. Eine Tagesstruktur ist häufig nicht gegeben und die Bedürfnisse der Kinder geraten in den Hintergrund.“

0 Die drei Träger im Kreis Coesfeld sowie die Caritas-Erziehungsberatung bieten Hilfsangebote an: Caritasverband für den Kreis Coesfeld: suchtberatung@caritas-coesfeld.de, Tel. 02591/ 235-4130; Caritas-Erziehungsberatung: erziehungsberatung.duelmen@caritas-coesfeld.de, Tel. 02594/ 950-4221; Awo: l.krueger@awo-msl-re.de, Tel. 02594/ 910011; Alexianer IBP: suchtberatung@ibp-ev.de, Tel. 02541/ 888 0112.