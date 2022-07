Wenn Wohnungslosigkeit droht

(vth). „Endlich ein Zuhause“: Das neue Projekt, das sich an Menschen, die wohnungslos sind oder von Obdachlosigkeit bedroht sind, ist nun gestartet.

Beraten werden die Menschen durch die Alexianer IBP GmbH im Nordkreis und den Verein für katholische Arbeiterkolonien in Westfalen im Südkreis. Die Besonderheit: Neben den Experten aus der Sozialarbeit sind Fachleute aus der Wohnungswirtschaft eingebunden. Diesen Part übernimmt die WohnBau Westmünsterland eG. Damit sollen die Kompetenzen der beiden großen Träger mit der Immobilienwirtschaft verknüpft werden. Das Beratungsangebot richtet sich somit ebenfalls an Wohnungsgebende, denen die Mitarbeiter der IBP und des Vereins als Ansprechpersonen zur Verfügung stehen. „Wir wollen nun unsere Arbeit vor Ort vorstellen und in den Rathäusern Kontakt aufnehmen“, teilen die Akteure mit. Das weitere Vorgehen im Kreis soll dann abgestimmt werden.

Neben der persönlichen Beratung von Betroffenen sei es Ziel, ein Netzwerk zu bilden, das dieses Beratungsangebot ergänzt. An diesem Netzwerk sollen relevante Akteure aus dem Kreis Coesfeld beteiligt werden.

„Endlich ein Zuhause“ wird vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW und dem Kreis Coesfeld gefördert und ist vorerst bis Februar 2025 geplant. „Das Projekt soll Beratung bieten, wo sie gebraucht wird, um präventiv gegen Wohnungslosigkeit vorzugehen, aber auch Menschen, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind, helfen“, so IBP und Verein für katholische Arbeiterkolonien weiter in der Mitteilung.

Steigende Preise bei Immobilien, Mieten und für Energie verschärfen die aktuelle Wohnsituation. Dazu gibt es immer noch zu wenig angemessene Wohnangebote – die Sorge wird größer, wohnungslos zu werden. Diese Situation ist der Hintergrund für das Projekt, mit dem ein modernes, leicht zu erreichendes und flexibles Beratungsangebot geschaffen werden soll. Die Kreis-Politik hatte, wie berichtet, einhellig dem Projekt zugestimmt. Der Kreis muss einen Eigenanteil von zehn Prozent einbringen. Das entspricht etwa 72 400 Euro für den gesamten Zeitraum.

0 Interessierte und vor allem Betroffenen können sich wenden an: Alexianer IBP: Sina Borowski und Fabian Pollmann: Tel. 0151/17925538 und 0176/55803694; Mail: endlich-ein-zuhause@ibp-ev.de

Verein für katholische Arbeiterkolonien in Westfalen: Thomas Niemann und Lena Stippel, Tel. 0176/45185990, Mail: wohn-mobil@vfka-westfalen.de

Wohn-Bau Westmünsterland: Mail: eez@wohnbau-wml.de