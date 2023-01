Wertstoffhof mit App öffnen

Und jetzt? Coesfelds Bürgermeisterin Eliza Diekmann tippt auf ihr Smartphone und betrachtet gespannt das verschlossene Tor am Wertstoffhof in Coesfeld. Es ist Dienstag und eigentlich ist dann der Wertstoffhof dicht. Doch jetzt fährt das schwere Eisen zur Seite – das Tor öffnet sich. „Es funktioniert“, freut sich Diekmann. Kein Simsalabim – es ist die App Maex, die die Einfahrt zum Wertstoffhof ermöglicht.

Im September startete die Pilotphase für das Projekt: Dass Bürger auch außerhalb der Öffnungszeiten am Wertstoffhof in Coesfeld bestimmte Abfälle als Self-Service abgeben können. Sie ist nun erfolgreich beendet. Laut Entsorger Remondis ist der Coesfelder Wertstoffhof der erste in Deutschland, der auf diese Weise digitalisiert wurde und einen Self-Service anbietet. „Er kann nun bundesweit als Vorbild für andere Wertstoffhöfe dienen“, so Remondis-Geschäftsführer Thorsten Feldt im Pressegespräch.

Die Bürgermeister der drei Kommunen Coesfeld, Billerbeck und Rosendahl, in deren Auftrag Remondis den Wertstoffhof betreibt, ziehen eine positive Bilanz für das interkommunale Projekt. „Die Zeit der langen Schlangen am Wertstoffhof ist vorbei“, sagt Billerbecks Bürgermeisterin Marion Dirks.

Die Digitalisierung sei ein folgerichtiger Schritt, findet Christoph Gottheil, Bürgermeister in Rosendahl.

Benötigt wird für den Selbstservice die App Maex, die jetzt auch für iOS-Nutzer (Apple) erhältlich ist. Der Nutzer muss sich registrieren und angeben, welche Art von Wertstoffen er abgeben möchte: Grünschnitt, Möbelholz, Sperrmüll oder Altpapier. Und ein Zeitfenster angeben. „Hinein kommt man ab sieben Uhr morgens und abends bis 22 Uhr“, erläutert Anica Stengele von Remondis digital, die die App mitentwickelt hat.

Diekmann, Gottheil und Dirks proben den Self-Service weiter. Die Coesfelder Bürgermeisterin hat extra ein paar Kartons mitgebracht. „Die müssen Sie aber bitte klein treten“, ermahnt Remondis-Geschäftsführer Feldt die Bürgermeister. So stampfen die drei erstmal auf die Kartons, bis sie eine handliche Größe bekommen. Das Tor zum Wertstoffhof hat sich inzwischen selbstständig wieder verschlossen. „Das soll auch so sein“, erklärt Stengele. Immer nur ein Fahrzeug darf auf den Hof. „Aus Sicherheitsgründen.“ Wer wieder runter vom Wertstoffhof will, drückt einfach den roten Knopf am Tor, dann öffnet es sich. Denn auch den Worst Case haben die App-Entwickler berücksichtigt – dass der Akku vom Smartphone gerade leer ist. „Man kommt ohne App wieder raus“, erklärt Björn Zimmer von Remondis digital.

Und was ist, wenn jemand falsch sortiert? Oder Abfall in den falschen Container wirft? Oder heimlich Tapetenreste entsorgen will, die am Wertstoffhof nicht angenommen werden? „Wir haben solche Erfahrungen in den ersten Monaten nicht gemacht“, sagt Zimmer. Die Bürger hätten eher ein Interesse daran, ihren Abfall vernünftig zu sortieren.

Außerdem sei das Gelände ja videoüberwacht und die Nutzer hätten ihre Daten bei der Registrierung angegeben und dazu ein Zeitfenster, wann sie kommen, führt Gottheil aus. „Das würde schnell auffliegen.“

Stefan Bölte, Geschäftsführer der Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld (WBC) begrüßt die neue App als einen Beitrag, die Sortier-Quote im Kreis Coesfeld sogar noch weiter voranzubringen. „Wir sind bundesweit sowieso schon vorne“, sagt er. Mit dem Self-Service würden weitere Anregungen gesetzt. Ein gutes Sortieren des Abfalls spiegele sich in den Erträgen und somit in niedrigeren Abfallgebühren für die Bürger wider.

Die drei Bürgermeister werfen die plattgestampften Kartons in den Container, auf dem „Papier/Kartons“ geschrieben steht. Der Container ist, wie die anderen im Self-Service-Bereich, niedriger. „Es soll alles möglichst nutzerfreundlich sein“, erklärt Feldt.

Alle Abfallarten, die normalerweise etwas am Wertstoffhof kosten, befinden sich nicht im Selbstbedienungsbereich. Dazu gehört insbesondere Bauschutt. Der Bereich ist der größere auf dem Platz; er ist abgetrennt vom Selfservice-Bereich und kann vorerst nicht genutzt werden.

Die Kartons sind ordnungsgemäß zerkleinert im Container. Jetzt noch den Knopf drücken – den echten, nicht den Button in der App. Das Tor öffnet sich nach alter Manier durch Drücken des echten Knopfs. „Das war’s“, sagt Diekmann. Sie ist überzeugt von dem Angebot, denn Bürger können flexibel planen und nach dem Ausmisten gleich zum Wertstoffhof fahren, auch wenn dieser geschlossen ist. „Es trägt dazu bei, dass weniger Abfall in der Natur landet.“

Vier Euro pro Toröffnung

In der Pilotphase gab es laut Remondis mehr als 500 Downloads der App Maex und 100 Buchungen allein im November und Dezember. Es sollen nun mehrere Abrechnungsmöglichkeiten implantiert werden. Anschließend kostet der Self-Service vier Euro pro Toröffnung. Bis dahin ist das Angebot noch kostenlos. „Vorausgegangen war eine Umfrage in Coesfeld, Billerbeck und Rosendahl“, berichtet Björn Zimmer von Remondis digital. Das Ergebnis sei eindeutig: Viele Bürger wollten außerhalb der regulären Öffnungszeiten den Wertstoffhof gerne nutzen und seien auch bereit, dafür etwas zu zahlen.