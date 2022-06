Wertstoffhof – nur noch mit EC-Karte

Kreis Coesfeld

An den Wertstoffhöfen im Kreis Coesfeld kann bald nur noch mit EC- oder Kreditkarte bezahlt werden. Darauf weist Remondis in einer Mitteilung hin. Die Annahme von Bargeld ist demnach nach dem 30. Juni an den Remondis-Wertstoffhöfen im Kreis Coesfeld nicht mehr möglich ist. Betroffen sind davon konkret die Wertstoffhöfe in Coesfeld, dazu zählen auch Billerbeck und Rosendahl, und in Havixbeck, Nottuln, Senden, Lüdinghausen, Olfen, Nordkirchen und Dülmen. Das Recyclingunternehmen trage damit dem Anspruch der Digitalisierung Rechnung und möchte auf den Aufwand und die Administration rund um die Einnahme von Bargeld verzichten, heißt es. Zudem habe es in der Vergangenheit immer wieder Einbrüche in die Bürocontainer der Wertstoffhöfe gegeben. Neben dem klassischen Hausmüll nehmen die Wertstoffhöfe auch kostenpflichtige Abfälle an. Dazu zählen Baumischabfall und Bauschutt, Bauholz und kontaminiertes Holz.