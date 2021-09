Westfleisch-Klage abgewiesen

Kreis Coesfeld

Juristen-Deutsch kann schmerzhaft sein: Am Ende einer fast vierstündigen Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht haben die Richter am Donnerstag klargestellt, dass Westfleisch der „Störer“ war, den der Kreis Coesfeld zurecht für den Corona-Ausbruch in dem Schlacht- und Zerlegebetrieb belangt hatte. Schließlich hätte die Infektionen auch im Betrieb selbst entstanden sein können. Und andere Verantwortliche seien nicht rechtzeitig zu ermitteln gewesen seien, um das Virus effektiv zu bekämpfen. Die Fleischfirma hat dagegen geklagt, aber eine Niederlage kassiert.

Von Stefan Werding