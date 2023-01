„Wichtigster Rohstoff ist unser Wissen“

Kreis Coesfeld

Das Pferd frisst keinen Gurkensalat. Das war der erste Satz, der weltweit in ein Telefon gesagt wurde. Gebaut von Phillipp Reis, einem Lehrer und Erfinder aus Hessen. Später entwickelte der Schotte Alexander Graham Bell das Telefon auf dieser Grundlage weiter. Wolfgang Bosbach findet das typisch. Typisch für Deutschland. „Wir sind nicht schlechter geworden, sondern andere besser“, sagte der Politiker und EX-CDU-Bundestagsabgeordnete aus dem Rheinland beim Neujahrsempfang der Christophorus Kliniken in der Weißenburg in Billerbeck. Bosbach ist durch seine Redegewandtheit bekannt – der 70-Jährige war oft in Talkshows zu Gast und nimmt kein Blatt vor den Mund. Vor den rund 150 Gästen des Empfangs sprach der prominente Redner zum Thema „Krieg und Krisen, Deutschland und Europa im Stresstest.“

Von Viola ter Horst