„Wie ein Impfzentrum in Klein“

Die Entscheidung sei noch nicht gefallen, weil verschiedene Punkte geklärt werden müssen. Eingerichtet werden sollen nach den Vorgaben des Landes NRW Impfstellen und mobile Impfangebote, um die Hausärzte zu unterstützen.Die Reaktivierung des Impfzentrums steht nicht zur Debatte. „Im Prinzip müssen wir aber trotzdem ein Impfzentrum in Klein aufbauen“, erklärt Winkler. So müssen sich Impfstraßen einrichten lassen, es seien Internet- und Telefonmöglichkeiten notwendig und draußen ausreichend Parkraum. In erster Linie seien die Hausärzte für die Booster-Impfung zuständig. „Wir unterstützen, weil es Rückmeldungen gab, dass sie allein das nicht schaffen können“, sagt Winkler. Insgesamt müssen etwa 150 000 Menschen im Kreis Coesfeld geboostert werden. Nicht eingerechnet Impfungen von Kindern, die noch anstehen könnten. Die Nachfragen bei Bürgern häuften sich, zumal ein Schreiben vom Gesundheitsministerium an Bürger über 70 Jahre herausgegangen ist mit der Aufforderung, die Impfung aufzufrischen, berichtet Winkler. „Aber nicht immer hat der Hausarzt rechtzeitig einen Termin frei.“ Dies seien zum Beispiel Fälle, bei denen der Kreis gefordert wäre. Empfohlen wird die Auffrischimpfung sechs Monate nach der Komplett-Impfung.

Mit Sorge betrachtet die Gesundheitsamtschefin die kletternden Corona-Zahlen. Schärfere Maßnahmen hält sie für unausweichlich. „Nur mit 3G und 2 G wird man das Ruder nicht mehr herumreißen können“, sagt sie.