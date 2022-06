Wie ein Ritter oder ein Burgfräulein

Kreis Coesfeld. Der Schlösser- und Burgentag am kommenden Sonntag (19.6.) bietet an rund 30 Adelssitzen im gesamten Münsterland ein Ausflugsprogramm – mit Führungen, Konzerten, Lesungen, Mitmachaktionen, Ausstellungen und Picknickevents. Allein im Kreis Coesfeld laden zehn historische Anwesen ein: In und um Lüdinghausen die Burgen Kakesbeck, Lüdinghausen und Vischering, außerdem die Burg Hülshoff in Havixbeck, die Schlösser Senden, Nordkirchen und Westerwinkel sowie die Kolvenburg und das Kunsthaus Ruchniewitz (bekannt als Haus Beckebans) in Billerbeck und der Burgturm Davensberg im gleichnamigen Ortsteil von Ascheberg.

Besonders facettenreich geht es auf Burg Lüdinghausen zu: Mit dem Street Art-Künstler Wark Rocinha aus Rio de Janeiro gibt es zwei Spray-Workshops für Jugendliche. Für Unterhaltung der jüngsten Gäste sorgen Aufführungen eines Figurentheaters, und die Ausstellung „Kunst kommt zu uns“ zeigt Werke von über 50 regionalen Kunstschaffenden. Wer es eher knifflig mag, kann an der Drei-Burgen-Rätseltour teilnehmen. Weitere Erlebnisse bieten u. a. der Tag der offenen Tür bei der Marinekameradschaft und das Musikalische GeBURGstagspicknick mit der niederländischen Guy Salamon Group sowie ein Konzert der Pop-Band Red Ivy im Rahmen des Internationalen BurgJazz-Festivals.

In unmittelbarer Nachbarschaft lockt die Burg Vischering mit kostenfreiem Eintritt, weiteren BurgJazz-Festival-Konzerten, Gratisführungen durch die Burg sowie einer Verkleidungsaktion im Burginnenhof. Wer schon immer davon geträumt hat, einmal Burgfräulein oder Ritter zu sein, findet hier das passende Outfit. Zudem steht Interessierten die aktuelle Ausstellung „Reality is just an illusion“ des renommierten Künstlers Gan-Erdene Tsend zur Besichtigung offen. Am Abend steht ein hochkarätiges Jazz-Doppelkonzert des schwedisch-finnischen Emil Brandqvist Trios und des aus Spanien stammenden Marco Mezquida-Trios auf dem Programm.

Die üblicherweise nicht für das Publikum zugängliche Burg Kakesbeck vor den Toren Lüdinghausens gibt im Rahmen von mehreren Führungen Einblicke in die Geschichte und die aktuellen Renovierungsarbeiten.

In Billerbeck lädt das Kunsthaus Ruchniewitz zu einem „Champagner Tag“ im ehemaligen Adelssitz Haus Beckebans ein, während die Kolvenburg in fußläufiger Entfernung Führungen durch die aktuelle Ausstellung „Different Echoes“ und hinauf bis in den spektakulären Dachstuhl gibt sowie ein Open Air-Familienkonzert, aber auch Bogenschießen für Kinder anbietet.

Auch im Burgturm Davensberg sowie in den Schlössern Nordkirchen, Senden und Westerwinkel locken Führungen ins jeweilige Hausinnere.

Anlässlich des Global Wind Day 2022 entsteht im Schlosspark Senden zudem eine Land-Art-Installation mit 100 von Schülerinnen und Schüler gebauten Windrädern. | www.schloessertag.de