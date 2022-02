Wie Künstler die Burg sehen

750 Jahre Burg Vischering in Lüdinghausen – unter dem Titel „Making Hiostory“ startet am Sonntag (6.2.) die Jubiläumsausstellung. Dazu erscheint eine hochwertige Siebdruckedition mit Werken der Künstler – zu einem bezahlbaren Preis.

Das Jubiläum sollte eigentlich voriges Jahr gefeiert werden, aber wegen der Pandemie begann es „mit angezogener Handbremse und soll nun mit einer Reihe an Highlights fortgesetzt werden“, freut sich Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr. Ein Programm, das sich mit Vorträgen, Konzerten, Familienprogramm und Ausstellungen vor allem nicht nur an ein Fachpublikum richtet.

„Wir laden die Bürger ein, auf die Burg zu kommen“, so Schulze Pellengahr am Mittwoch in der Pressekonferenz zur Jubiläumsausstellung „Making History“. Neun bekannte Künstler, die mit dem Kreis Coesfeld und dem Münsterland verbunden sind, wurden dabei beauftragt, die Burg Vischering aus ihrem Blickwinkel darzustellen. „Eine spannende Auseinandersetzung“, wie der Landrat verspricht.

Die Geschichte der Burg habe mit Kunst und Kultur viel zu tun, erläutert Swenja Janning, Kulturreferentin des Kreises Coesfeld und Kuratorin der neuen Ausstellung. So gab die Familie Droste zu Vischering Kunstwerke in Auftrag, die heute im Burgmuseum zu sehen sind: die Wandmalereien im Rittersaal oder das reich verzierte Himmelbett. Die Burg Vischering sei im wesentlichen erhalten geblieben, sagt Janning, und repräsentiere ihre ursprüngliche Form – die nun als eine Art Vorlage für die Arbeiten aktueller Künstler dient. „Wir wollen daran anknüpfen und ihre künstlerischen Positionen einbinden. So wie die Burg Geschichte schreibt, schreiben auch die Künstler mit ihren Arbeiten Kunstgeschichte“, so Janning. Alle neun Künstler erhielten dabei die gleichen Unterlagen aus Lüdinghausen über die Burg. Die Herangehensweise fällt völlig unterschiedlich aus: Von klar-grafischen Arbeiten bis zu abstrakten Auseinandersetzungen und Bildern in Richtung Pop-Art.

Eine Arbeit je Künstler wurde als Siebdruck umgesetzt – eine Idee von Christine Sörries, langjährige Kulturamtsleiterin des Kreises, die auch die Künstler auswählte und die Absprachen für die Motive führte. „Entstanden ist damit eine exklusive Kunstedition mit neun Grafiken zum Jubiläum“, so Sörries. Die neun hochwertigen Siebdrucke kosten im Jubiläumsjahr zwischen 150 und 600 Euro. „Kunst, die bezahlbar ist“, sagt Sörries. Die ganze Edition ist für 1750 Euro zu haben; ab dem Jahr 2023 für 3500 Euro. Dabei ist jede Arbeit auf 150 Exemplare limitiert, jeweils 70 mal 50 cm oder 50 mal 70 cm groß. Mit den Einnahmen soll das Jubiläumsprogramm gefördert werden.

„Das Siebdruckverfahren ist sehr aufwändig und nicht einfach eins zu eins umsetzbar“, erläutert Künstlerin Mari Girkelidse, die beim Pressegespräch dabei war. Sie selber ist Grafikerin und beschäftigt sich in einigen ihrer Arbeiten mit dem Thema Klima. Darin zeichnet sie auf, was alles verbraucht wurde – von Kalorien, die sie als Künstlerin während des Schaffensprozesses benötigte bis hin zu Wasser und Strom für die Arbeit. „Auch, um zu zeigen, dass Kunst nicht ohne Wertigkeit ist und nicht einfach nichts ist“, sagt sie.

0 Eröffnung am Sonntag, 6.2., 17 Uhr, mit Begrüßung durch Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr; maximal 50 Besucher; Anmeldung Tel. 02591/79900.

Neun Künstler:

0 Cees Andriessen, geboren 1940 in Wageningen. Einer der bedeutendsten niederländischen Künstler seiner Generation. Charatkteristisch ist die Farbe Weiß in seinen Grafiken.

0 Ruth Bussmann, geboren 1962 in Kirchhellen, studierte an den Kunstakademien Münster und Düsseldorf; arbeitet nach Vorlage eigener Fotos. Zwischen gegenständlich und abstrakt.

0 Mari Girkelidse, geboren 1982 in Georgien, studierte an der FH in Münster Grafik, lebt in Münster; Thema Klima in ihren Grafiken

0 Moritz Götze; geboren 1964 in Halle; bekannter Vertreter der deutschen Pop-Art-Szene. Auch Bildhauer; gestaltete verschiedene Bauwerke; eine Arbeit im Bundestag.

0 Thaddäus Hüppi, geboren 1963 in Hamburg; expressive, farbenfrohe Arbeiten, die einen gewissen Humor in sich tragen.

0 Gunilla Jähnichen, geboren 1972 in Stade, Arbeiten zwischen spielerischer Naivität und finsterer Stimmung; Inspiration aus Comics.

0 Sala Lieber, geboren 1980 in Budapest. Opulente Arbeiten, mehrfach preisgekrönt, spielt mit pompösen Elementen.

0 Stefan Pietryga, 1954 in Ibbenbürgen geboren; großformatige Skulpturen, Aquarelle, die Farbe Ultramarin bestimmt die Werke.

0 Gan-Erdene Tsend, geboren 1979 in Murun in der Nord-Mongolei, lebt in Münster. Der renommierte Künstler spielt mit Spiegelungen - darin erscheinen gerne Figuren, die eigentlich nicht dahin gehören.

Jubiläum

Das Jubiläum zum 750-jährigen Bestehen der Burg Vischering sollte eigentlich voriges Jahr gefeiert werden. Wegen der Pandemie verschob der Kreis als „Burgherr“ aber den größten Teil der Veranstaltungen. Geplant sind eine Reihe an Veranstaltungen, die die Geschichte der Burg und ihre aktuelle Nutzung repräsentieren. Vorträge, Konzerte und Familienprogramme sollen ein breites Publikum ansprechen. Zum Höhepunkt ist ein BurgJazz-Festival in Lüdinghausen vom 17. bis 19. Juni geplant. Zum Abschluss soll eine Video-Illumination am 22. Oktober laufen. Es erscheint eine Festschrift mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen.