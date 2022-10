Wieder Maskenpflicht in Kreishäusern

Kreis Coesfeld

Rückkehr der Maskenpflicht: Am vergangenen Samstag ist die neue SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung in Kraft getreten. Damit gelten erneut die Corona-Arbeitsschutzregeln, sodass die pandemiebedingten Beschränkungen auch für die Besucher der Gebäude der Kreisverwaltung Coesfeld wieder anzuwenden sind. Das bedeutet: Es gilt in allen Kreis-Gebäuden erneut die Maskenpflicht – sowohl für die Beschäftigten als auch für die Besucher. Das teilt der Kreis gestern mit. Außerdem sind erneut die Mindestabstände, aber auch die Einbahnstraßenregelungen in den Treppenhäusern aller Verwaltungsgebäude einzuhalten. Damit soll Rücksicht auf die Schutzbedürfnisse von Mitarbeitenden und Besuchenden gleichermaßen genommen werden, so der Kreis.