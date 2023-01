„Wir sind gut durchgekommen“

Inflation, Mangel an Produktionsmittel, Lieferengpässe – ein weiteres Krisenjahr für die Gesellschaft. Der Arbeitsmarkt im Kreis Coesfeld reagierte aber robust, lautete das Fazit von Frank Thiemann, Chef der Agentur für Arbeit Coesfeld, und Rolf Heiber, operativer Geschäftsführer, im Jahrespressegespräch zum Arbeitsmarkt in 2022. „Wir sind bis jetzt gut durchgekommen“, sagt Heiber. Bis zur Jahresmitte gingen im Kreis Coesfeld die Arbeitslosenzahlen sogar zurück. Thiemann und Heiber führen dies auf das zunehmende Ende der Corona-Pandemie zurück. Ab Sommer stiegen die Zahlen im Vergleich zu 2021 dann leicht. „Eine Rolle spielen dabei auch die Flüchtlinge aus der Ukraine, die seit Juni über die Jobcenter betreut werden“, erläutert Heiber. 482 ukrainische Staatsangehörige waren im Dezember 22 arbeitslos gemeldet – von 3817 Arbeitslosen insgesamt.

Trotz der Krisen stellen Unternehmen immer noch gerne ein. 2022 gab es mit fast 75 000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ein plus von zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr und erneut einen Höchststand.

Zugleich melden Betriebe der Arbeitsagentur immer mehr offene Stellen. Sie kletterten 2022 auf 2482 – in 2021 waren es noch 2051. Zehn Jahre zuvor (2012) waren es gerade mal 859 offene Stellen.

Und: „Viele Unternehmen würden noch mehr einstellen, wenn sie die Fachkräfte finden würden“, sagt Heiber.

Die beiden Arbeitsmarktexperten prognostizieren auch weiterhin einen stabilen Arbeitsmarkt: „Unsere Hoffnung ist groß, sofern es zu keinen großen Einschlägen kommt“, so Thiemann. Allerdings sei eine Vorhersage schwierig, denn vieles hänge von der Entwicklung der Krisen ab. Weiter steigende Energie- und Materialpreise könnten dafür sorgen, dass der eine oder andere Betrieb in Schieflage gerate und es zu Entlassungen komme. Vor allem im Handwerk seien die Auftragsbücher aber grundsätzlich gut gefüllt.

Das Problem Fachkräftemangel sei weiterhin beherrschend, überschatte gar die sonstige wirtschaftliche Situation. „Vielen Unternehmen macht der Fachkräftemangel mehr Sorgen als die aktuelle Krise“, verdeutlicht Heiber.

Der Wandel der Bevölkerungsstruktur befeuere das Thema zusätzlich. „20 Prozent der Arbeitnehmer geht in den nächsten Jahren in den Ruhestand“, so Thiemann.

Umso mehr will die Arbeitsagentur dazu beitragen, dagegen etwas zu unternehmen: Umschulungen, Qualifizierungen, spezielle Fortbildungen zählen dazu. „Fachkräfte werden gesucht, sind aber nicht arbeitslos“, sagt Heiber. Und wenn, dann nur kurz. Die meisten Arbeitslosen seien ungelernte Kräfte, die gelte es zu qualifizieren. Ein weiterer größerer Anteil an Arbeitslosen sind Ältere über 50 Jahre. „Die sind oft fachlich gut, aber bei den Unternehmen herrscht Zurückhaltung, sie einzustellen“, sagt Heiber. Auch da will die Arbeitsagentur mehr Betriebe und Arbeitsuchende zusammenbringen.

Es seien „viele Puzzleteile“, die zusammengelegt werden müssen, um mehr Fachkräfte zu bekommen, so Thiemann. Digitalisierung und Zuwanderung zählten dazu. Oder auch das Beratungsangebot für Beschäftigte, das die Arbeitsagentur 2021 eingerichtet habe. Dahinter stecke die Idee einer lebensbegleitenden Berufsberatung, erklärt Thiemann. Denn in einer sich schnell wandelnden Zeit veränderten sich sowohl die Ansprüche der Arbeitnehmer als auch die seines Berufes laufend.

Der Fachkräftemangel sei nicht darauf begrenzt, dass einige Unternehmen zu wenig Personal finden, analysiert Heiber. „Das wird Auswirkungen auf uns alle haben.“

Nur 2018 und 2019 geringere Quoten

Im Jahresdurchschnitt waren 3493 Menschen in 2022 arbeitslos im Kreis Coesfeld – und damit 128 weniger als im Jahr davor. Die Quote lag im Jahresschnitt bei 2,8 Prozent, 2021 war sie bei 2,9 Prozent. Nur 2018 und 2019 lag die Arbeitslosigkeit im Kreis Coesfeld mit einer Quote von jeweils 2,7 in den Jahresdurchschnitten noch niedriger. Am höchsten seit 2008 war sie 2009 mit einer Quote von 4,3 Prozent oder 4862 Arbeitslosen. 2022 waren 2029 so genannte Langzeitarbeitslose, die von den Jobcentern der Kommunen betreut werden (58,1 Prozent), und 1464 kurzfristiger Arbeitslose (41,9 Prozent). vth