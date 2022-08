Weihnachten wird dunkler, die Straßen manchmal weniger hell und die Klassenräume weniger warm: Um Energie zu sparen, wollen der Kreis Coesfeld und die elf Städte und Gemeinden an verschiedenen Schrauben drehen. Das Licht soll aber nicht ganz ausgeknipst werden. „Wir wollen nicht jeden Spaß nehmen und gehen konstruktiv mit dem Thema um“, sagt Bürgermeistersprecher Wilhelm Sendermann (Olfen) am Dienstag nach einem Austausch der Bürgermeister mit dem Kreis Coesfeld zum Energiesparen. Aber „pompöse Events mit einem enormen Energieverbrauch“ seien in der jetzigen Krise sicherlich nicht angebracht, so Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr. Veranstalter sollten überlegen, welche Alternativen möglich sind.

In der Weihnachtszeit soll die Beleuchtung vielerorts bescheidener ausfallen. In Nottuln bleibt größerer Lichtschmuck eingemottet. In Coesfeld fällt die spektakuläre Licht- und Lasershow zum Lichtersamstag aus. In Dülmen wird diskutiert, ob es im Winter wieder die Eisbahn gibt. Weiterreichende Entscheidungen – etwa, ob Weihnachtsmärkte ausfallen – sind zumeist noch nicht gefallen und davon abhängig, ob Russland den Gashahn weiter zudreht.

Ziel ist eine Einsparung von zunächst etwa 25 Prozent. Wenn das nicht reicht, wollen die Kommunen über weitere Möglichkeiten nachdenken.

Mit den Berufskollegs in Kreisträgerschaft sei vereinbart worden, dass die Heizungen möglichst erst nach den Herbstferien angestellt werden, erklärt Schulze Pellengahr. Die Räume sollen auf höchstens 19 Grad erwärmt werden. „Das gilt auch für die Kreisverwaltung“, so Schulze Pellengahr.

Die nächtliche Anstrahlung der beiden Kulturzentren des Kreises, der Kolvenburg in Billerbeck und der Burg Vischering in Lüdinghausen, entfällt. Schon jetzt wurde die Beleuchtung in den Innenräumen reduziert, Durchlauferhitzer für Waschbecken abgeschaltet und Mitarbeiter sensibilisiert. Die alte Eiche vor dem Kreishaus in Coesfeld, die in der Adventszeit immer als Weihnachtsbaum dient, soll diesmal alternativ geschmückt werden.

Die Wassertemperaturen der meisten Frei- und Hallenbäder im Kreis sind bereits runtergedreht. „Bei uns hatte das Hallenbad 33 Grad und wir sind jetzt bei 26 Grad“, so Sendermann über das Olfener Bad. „Das ist zwar kälter, aber man kann immer noch gut schwimmen.“

Einsparpotenzial sehen die Kommunen bei der Straßenbeleuchtung. „Das ist aber auch eine rechtliche Frage für uns, weil wir ja eine Verkehrssicherungspflicht haben“, erläutert Sendermann. Die Stadt Coesfeld rechnete laut Landrat aus, dass sie bei der Straßenbeleuchtung 50 000 kWh im Jahr sparen kann, wenn das Licht nicht ganz so lange angeknipst bleibt.

„Kleinvieh macht auch Mist“, sagt Sendermann. Die Städte und Gemeinden seien von den höheren Energiekosten ebenso betroffen wie private Haushalte. „Es geht um sechs- oder siebenstellige Beträge.“ Aber: „Am Ende des Tunnels sehen wir Licht.“

Wie sich alle Sparmaßnahmen tatsächlich auswirken, sei noch unklar, so der Landrat. Das Energiesparthema ist an sich kein neues. In der jüngeren Vergangenheit wurden nahezu überall energiesparende Maßnahmen an öffentlichen Gebäuden umgesetzt. „Bei unserem Kreishaus II wurde gerade das Dach saniert“, nennt Schulze Pellengahr ein Beispiel. Es gelte nun, auch an der Energieunabhängigkeit weiter zu arbeiten. So könnten noch zahlreiche Dächer im Kreis Coesfeld für Photovoltaikanlagen genutzt werden.

„In den Startlöchern“

Einen Krisenstab zum Thema Energie hat der Kreis Coesfeld, bei dem der Katastrophenschutz angesiedelt ist, noch nicht eingerichtet. Es gibt aber eine Koordinierungsgruppe – als Vorstufe zum Krisenstab, so Ulrich Helmich, Dezernenten für Sicherheit. „Wir stehen im Austausch mit der Bezirksregierung, den Städten und Gemeinden sowie Nachbarkreisen.“ Ebenso mit Energieversorgern und Vertreten der Feuerwehr und Polizei. „Wir sind in den Startlöchern und könnten jederzeit einen Krisenstab einberufen.“ Solange dies aber nicht notwendig sei, werde auch keiner gebildet. Notfallpläne bei Gaslieferstopps laufen über die örtlichen Energieversorger und die Kommunen. Diese haben sich laut Landrat Schulze Pellengahr mit den Unternehmen, die vor Ort am meisten Gas für ihre Produktion benötigen, auseinandergesetzt und Maßnahmen besprochen.