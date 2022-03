„Wohnungsmarkt leergefegt“

Die Anzahl an Kriegsflüchtigen aus der Ukraine, die das Land NRW den Städten und Gemeinden im Kreis Coesfeld zuweist, stand bis gestern immer noch nicht fest. 371 Menschen haben sich inzwischen beim Kreis registriert, die bei Bekannten oder Verwandten untergekommen sind. „Die Hilfsbereitschaft ist in allen Orten im Kreis Coesfeld groß“, berichtete Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr im Integrations-Ausschuss.

Das ehemalige Franziskanerinnen-Kloster St. Josefshaus in Seppenrade dient als vorübergehende Unterkunft für Kriegsflüchtige aus der Ukraine. Sie sollen dann möglichst schnell in Wohnungen in allen Städten und Gemeinden des Kreises umziehen.

Der Kreis ist zurzeit dabei, das St. Josefshaus in Seppenrade als eine vorübergehende Unterkunft einzurichten. Sie wird vom DRK betrieben. In dem ehemaligen Franziskanerinnen-Kloster sollen bis zu 250 Menschen eine Bleibe bekommen, bis sie in den Städten und Gemeinden Wohnraum erhalten. Zusätzlich stehe die „bereits erprobte kreiseigene Turnhalle“ des Pictorius Berufskollegs in Coesfeld zur Verfügung, wenn der Platz nicht ausreiche, sagte der Landrat im Ausschuss. Die Städte und Gemeinden hätten einen riesigen Kraftakt zu bewältigen, so der Landrat. „Wir sind aber guten Mutes, dass wir das gemeinsam stemmen können.“ Das große Problem sei, dass der reguläre Wohnungsmarkt im Kreis Coesfeld leergefegt sei.

Von daher will der Kreis mit dem Josefshaus als vorübergehende Einrichtung die elf Städte und Gemeinden unterstützen. Die Zimmer werden für jeweils zwei bis vier Personen eingerichtet. Nächste Woche soll das Josefshaus bezugsfertig sein. „Geplant ist, dass die Menschen dort acht bis zehn Tage bleiben, damit die Städte und Gemeinden noch Luft haben, um sich vor Ort um Wohnraum zu kümmern“, sagt Bodo Dreier vom Kommunalen Integrationszentrum des Kreises Coesfeld gegenüber unserer Zeitung, der die Einrichtung leitet. Erwartet werden überwiegend Frauen und Kinder.

Im Josefshaus wurden bereits im Jahr 2015 jugendliche Flüchtlinge untergebracht. „Allerdings war das damals nur ein Gebäudeteil für etwa 50 Personen“, sagt Dreier. Inzwischen haben die Schwestern das Kloster verlassen. Rechtlich können Ukrainer zunächst ohne Visum in Deutschland leben, und sie dürfen hier auch arbeiten. Die Betroffenen müssen kein Asylverfahren durchlaufen. In Deutschland gilt der Schutz vorerst ein Jahr mit der Möglichkeit der Verlängerung.

Wie berichtet, hat der Kreis eine „Koordinierungsstelle Ukraine“ eingerichtet. Diese fungiert als zentrale Anlaufstelle für Behörden und Bürger. Die Kreis-Internetseite bietet außerdem zahlreiche Informationen. 30 Dolmetscher meldeten sich laut Dreier bereits nach einem Aufruf.

Der Finanzausschuss stimmte gestern einhellig zu, dass vorsorglich außerplanmäßig zwei Millionen Euro an Finanzmittel bereitgestellt werden. Ein dickes Lob richtete SPD-Fraktionschef Johannes Waldmann (Ascheberg) an die Verwaltung: „Es ist beeindruckend, was hier in dieser kurzen Zeit in allen Bereichen auf die Beine gestellt wurde, um die Menschen aus der Ukraine zu unterstützen.“