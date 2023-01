Wolf war Sohn von Gloria

Lüdinghausen

(vth). Der Wolf, der in Seppenrade am 28. November fünf Schafe auf einer Weide getötet hat, ist ein Sohn der berühmten Wölfin Gloria. Der Jährling (geboren 2021) aus dem Wolfsrudel im Territorium Schermbeck wurde am 14.1.2022 erstmals nachgewiesen. Das meldet das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV). Aktuell ist nicht bekannt, ob sich der junge Wolfsrüde noch im Kreis Coesfeld befindet. Der Fall in Dülmen-Rödder, wo ein trächtiges Mutterschaf getötet worden war, ist dagegen noch nicht geklärt. In Rosendahl-Darfeld wurde bereits Anfang Dezember 2021 ein Wolf gesichtet und nachgewiesen, genauso im Oktober 2022 in Lüdinghausen.