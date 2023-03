Zeitreise in die Naturwissenschaft

Nachdem die neue Sonderausstellung „Naturgeschichten - Botanik und Kunst im Dialog“ Anfang Februar eröffnet wurde, bietet nun ein historischer Vortrag von Dr. Bernd Tenbergen tiefere Einblicke in einige der Ausstellungskapitel. Mit dem Thema „Die floristischen Erforschungen Westfalens im 18. und 19. Jahrhundert“ steht er am 9. März um 19 Uhr auf der Bühne der Burg Vischering.

Dr. Bernd Tenbergen beschäftigt sich als Leiter des Herbariums des LWL-Museums für Naturkunde nicht nur mit der Betreuung der botanischen Sammlung des Hauses. Bereits seit vielen Jahren setzt er sich auch mit der Wissenschaftsgeschichte und der Entwicklung von botanischen Sammlungen auseinander. Anhand von Beispielen aus der botanischen Sammlung des Naturkundemuseums berichtet Tenbergen über die Erforschung der westfälischen Pflanzenwelt und Relevanz der Botanik seit dem 18. Jahrhundert.

Dabei geht er auf Persönlichkeiten wie den auf Burg Vischering geborenen Arzt und Botaniker Franz Wernekinck und auf den Botaniker Clemens Maria von Bönninghausen ein sowie auf Institutionen wie den Botanischen Garten in Münster. Darüber hinaus schlägt er einen Bogen in die Gegenwart: Tenbergen gibt Einblicke in das größte Herbarium in Nordrhein-Westfalen, in dem westfälische Pflanzenfunde aus drei Jahrhunderten gesammelt wurden und bis heute erhalten blieben.

Der Eintritt zur Veranstaltung kostet fünf Euro pro Person. | www.burg-vischering.de