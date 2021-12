Zertifikate nach Feierabend ausstellen

Kreis Coesfeld

Wer in diesen Tagen seine Booster-Impfung erhält, den führt oftmals der nächste Weg direkt in die Apotheke. Denn anders als bei der Grundimmunisierung in den Impfzentren, bekommt man das Digitale Covid-Zertifikat der EU nicht mehr automatisch per Post zugestellt. In den Apotheken herrscht daher zurzeit rege Betriebsamkeit. „Es ist alles schon sehr viel“, gibt Sabine Barrmeyer zu. „Zur Erkältungszeit jetzt vor Weihnachten kommt diese Arbeit auch noch hinzu“, berichtet die Apothekerin aus Coesfeld von schätzungsweise 50 bis 60 Zertifikaten pro Tag.

Von Florian Schütte