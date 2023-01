Zig Termine zu Solarstrom und Energiesparen

Im Juli vergangenen Jahres starteten in Kooperation mit der Verbraucherzentrale NRW und dem KlimaPakt die kostenlosen Online-Seminarreihen zu den Themen Photovoltaik auf dem Eigenheim, klimafreundliches Heizen und Energiesparen. Wegen des großen Interesses werden diese Seminarreihen auch in diesem Jahr wieder angeboten, teilt der Kreis mit. Die insgesamt 39 Termine finden zwischen dem 6. Februar und dem 19. Dezember jeweils um 18 Uhr online über Zoom statt. Eine Anmeldung zu den jeweiligen Seminaren ist nicht erforderlich. Weitere Informationen und die Zugangsdaten können auf der Klimaschutz-Website https://klima.kreis-coesfeld.de unter „Veranstaltungen“ abgerufen werden.

KlimaPakt und Verbraucherzentrale bieten Seminare an

0 Energiesparen und Strom selbst erzeugen

In dem Online-Vortrag geben die Energie-Fachleute der Verbraucherzentrale viele Tipps. Wer seine Stromrechnung weiter senken möchte, kann sich zudem über die Installation von Steckersolar-Geräten am Balkon, auf der Terrasse oder auf dem Dach informieren. Mit diesen Anlagen können auch Mieterinnen und Mieter aus Sonnenenergie Strom für den Eigenbedarf produzieren und so einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Termine: 21. Februar, 21. März, 18. April, 16. Mai, 20. Juni, 18. Juli, 15. August, 19. September, 17. Oktober, 21. November, 19. Dezember, jeweils 18 Uhr.

0 Solarstrom nutzen

In dem Online-Vortrag erfahren Ratsuchende, was wirtschaftlich und technisch nötig ist, um die selbsterzeugte Sonnenenergie in das Hausnetz einzuspeisen, und wie sie sich für Heizung und Warmwasser nutzen lässt. Termine: 6. Februar, 16. Februar, 6. März, 16. März, 3. April, 20. April, 5. Juni, 16. Juni, 20. Juli, 7. August, 17. August, 4. September, 21. September, 2. Oktober, 19. Oktober, 6. November, 16. November, 4. Dezember, jeweils 18 Uhr.

0 Besser heizen

Der Online-Vortrag informiert Verbraucherinnen und Verbraucher darüber, welche klimafreundlichen Alternativen es zur Öl- und Gasheizung gibt. Teilnehmende erhalten einen Überblick über moderne und alternative Heiztechnologien, finanzielle Förderung und die Planung einer neuen Heizungsanlage. Fragen und eigene Erfahrungsberichte aus dem Publikum sind ausdrücklich erwünscht. Die Termine: 8. Februar, 8. März, 12. April, 10. Mai, 14. Juni, 9. August, 13. September, 11. Oktober, 8. November, 13. Dezember, jeweils 18 Uhr.