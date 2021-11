Zoff wegen Ausschussgröße

Eine Neubildung war notwendig, weil Angela Kullik aus der Kreistagsfraktion der Grünen ausgetreten ist und mit der „Familie“ – die bisher aus einer Person bestand – zusammenarbeitet. Als Fraktion haben die beiden nun die Möglichkeit, auch in Ausschüssen mitzuwirken.

Eine Entwicklung mit Folgen, denn es bilden sich in den Ausschüssen auch bei geringen Größenveränderungen andere Verhältnisse ab. Wäre die Ausschussgröße unverändert geblieben, hätte die CDU nach dem Zählsystem (nach Hare Niemeyer) einen Sitz in den Ausschüssen verloren. Und damit ihre absolute Mehrheit. Bei der beschlossenen Vergrößerung entsteht immer noch eine Pattsituation gegenüber den anderen Fraktionen. Aber: Es können nun alle Mitglieder weiterhin politisch mitarbeiten; die CDU verliert keinen Sitz.

Scharfe Kritik von den Grünen, die dafür plädierten, die Ausschussgröße nicht zu verändern. Denn im Kreistag hat die CDU weder absolute Mehrheit noch entsteht eine Pattsituation gegenüber den anderen Parteien. Grünen-Fraktionssprecher Norbert Vogelpohl (Coesfeld) warf der CDU vor, dass sie an der Ausschussgröße drehen wolle, damit sie „nicht in die Minderheit kommt, obwohl der Wähler anders entschieden hat“. Und dies schon in der konstituierenden Sitzung nach den Kommunalwahlen im vorigen Jahr, als es auch um das Thema ging. Grünen-Sprecherin Mareike Raack (Coesfeld) bekräftigte, dass nicht nur der Kreistag, sondern auch die Ausschüsse die Verhältnisse widerspiegeln sollten, wie gewählt wurde. „Bei 46,9 Prozent, die die CDU bei den Wahlen bekam, ist es schwierig, eine Pattsituation zu rechtfertigen“, fand Raack.

Die Linke argumentierte ebenfalls in diese Richtung: „Es gibt das Spiegelprinzip“, sagte Sonja Crämer-Gembalczyk (Rosendahl). Dieses werde in den Ausschüssen am besten abgebildet, „wenn wir bei der jetzigen Größe blieben“. Eine Pattsituation, wie sie bei 24 Mitgliedern entstehen kann, sollte vermieden werden. „Das geht sogar aus der Verwaltungsvorlage hervor.“

Die SPD, die für die Vergrößerung der Ausschüsse stimmte, war hingegen der Meinung, dass „ein kollegialer Umgang und gute Beratungen ermöglicht werden sollte“, so Fraktionsvorsitzender Johannes Waldmann (Ascheberg). „Wir wollen gleichzeitig nicht, dass ehrenamtlichen Ausschussmitgliedern nach einem Jahr gesagt werden muss, dass sie wegen einer Umstrukturierung nicht mehr weiterarbeiten dürfen.“

Die CDU wollte die harsche Kritik nicht stehen lassen. Es sei bezeichnend, dass ausgerechnet „die Verlierer das Schild der Demokratie hochhalten“, sagte Klaus-Viktor Kleerbaum (Dülmen). Die jetzige Situation mit der Bildung einer neuen Fraktion sei ja durch eine Zersplitterung – noch dazu bei den Grünen selber – entstanden und nicht, weil der Wähler so gewählt habe. „Das ist nicht mein Verständnis von Demokratie.“ Vielleicht, führte Kleerbaum aus, gebe es ja noch weitere Zersplitterungen – in welchen Parteien auch immer – „und dann müssen wir die Ausschüsse wieder neu besetzen“. Im übrigen würden die meisten Beschlüsse mit großer Mehrheit fallen, so dass eine Pattsituation in der Praxis unwahrscheinlich sei.

„Alle anderen sehen das hier im Kreistag auch so, nur Sie nicht“, meinte Kleerbaum in Richtung Grüne und Linke.