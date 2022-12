Züge und Busse können ausfallen

Bus- und Bahnnutzer müssen zum Jahresende verschärft mit einzelnen Ausfällen rechnen. „Der Krankenstand bei unseren Mitarbeitenden ist aktuell hoch“, erklärt am Mittwoch ein Bahn-Sprecher auf Nachfrage. Ohnehin sind Busfahrer und Lokführer wegen des Fachkräftmangels nur schwer zu bekommen. Sie fehlen in nahezu allen Busunternehmen.

Das Busunternehmen Veelker reagiert auf die angespannte Situation mit einem weiterhin ausgedünnten Fahrplan. Im Kreis Coesfeld sind die Linien R 62, 63 und 64 betroffen, die zwischen Coesfeld, Nottuln, Havixbeck und Münster unterwegs sind. Ursprünglich hatte das Ochtruper Unternehmen nur bis Ende des Jahres weniger Fahrten auf diesen Linien geplant. „Wir haben aber bei der Bezirkregierung eine Verlängerung bis Ende März beantragt“, sagt Ulrike Wolf von der Veelker GmbH & Co. KG. „Leider“, fügt sie hinzu. „Wir hätten es auch gerne anders und möchten natürlich künftig den Fahrgästen wieder das reguläre Angebot vorhalten.“ Auch Veelker gibt als Grund Fachkräftemangel und Ausfälle durch Krankheit an. Der Kreis Coesfeld stimmte wegen der sich verschärfenden Situation in einer Stellungnahme zu, so Kreisdirektor Dr. Linus Tepe.

Im Kreis Coesfeld sieht es allerdings vergleichsweise noch gut aus.

Bei den Linien der Westfalenbus GmbH – die zur Deutschen Bahn DB Regio Bus NRW gehört – fallen heute einzelne Fahrten des Regionalbusses R41 zwischen Münster, Ottmarsbocholt und Senden aus. „Wir tun alles, um die Auswirkungen auf unsere Kunden so gering wie möglich zu halten“, verspricht der Bahn-Sprecher. Die Bahn versuche, kurzfristig Ersatz für erkrankte Mitarbeiter zu finden und führe die schon seit Jahren laufende Joboffensive fort. Allein in diesem Jahr seien rund 27 500 neue Kollegen bei der DB an Bord gekommen, das sei ein neuer Einstellungsrekord. Trotzdem könne ein sehr hoher Krankenstand punktuell zu einer angespannten Personalsituation führen. Corona- und Erkältungskrankheiten grassierten im Moment sehr stark, so der Sprecher.

Bei der RVM läuft aktuell alles nach Plan. „Die Ausfälle in den vergangenen Wochen im Kreis Coesfeld können wir an einer Hand abzählen“, so Tino Nitsch von der RVM.

Das ist nicht in allen Regionen so.

Keine Busfahrten

Voraussichtlich bis Ende März fallen diese Fahrten im Kreis Coesfeld des Busunternehmens Veelker weiterhin aus: 0 R62 Coesfeld - Nottuln: 16.22 Uhr R62 Nottuln - Coesfeld: 15.30 Uhr, 19.05 Uhr 0 R63 Nottuln - Münster: 13.50 Uhr, 16.50 Uhr

Münster - Nottuln: 14.43 Uhr, 18.18 Uhr 0 R64 Münster - Havixbeck: 8.27 Uhr, 10.27 Uhr, 13.27 Uhr, 16.27 Uhr, 20.01 Uhr, 22.27 Uhr R64 Havixbeck - Münster: 9.31 Uhr, 11.31 Uhr, 14.31 Uhr, 17.31 Uhr, 20.31 Uhr, 21.31 Uhr

0 Westfalenbus: Donnerstag (29.12.) fahren nicht: 0 R41 Münster - Ottmarsbocholt, Dillenbaum: 14.23 Uhr; 18.23 R41 Ottmarsbocholt, Dillenbaum - Münster,15.45 Uhr, 19.45 Uhr. 0 Kurzfristige Ausfälle bei Westfalenbus werden bekannt gegeben unter | www.dbregiobus-nrw.de/fahrplan/verkehrsmeldungen/westfalenbus/muensterland