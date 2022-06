Zum Höhepunkt des Burg-Jubiläums

Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr freute sich auf die „total spannende Mischung“ und Kreis-Kulturdezernent Detlef Schütt versprach „Musik zum Wohlfühlen“. Denn der Kreis Coesfeld geht neue Wege – gleich in zweifacher Hinsicht: Erstmals lud die Kulturabteilung des Kreises zu einem Presse-Picknick im Schatten der Burg Vischering ein, um die anstehende, dreitägige Veranstaltungsreihe anzukündigen: Das Kulturdenkmal des Kreises Coesfeld wird in Kooperation mit der Stadt Lüdinghausen zum Schauplatz des ersten Internationalen BurgJazz-Festivals vom 17. bis 19. Juni. Das dreitägige Festival ist Höhepunkt der Feierlichkeiten zum 750-jährigen Burgjubiläum. Schauplatz ist dabei nicht nur die Burg Vischering, sondern auch die in der Nachbarschaft liegende Burg Lüdinghausen, der Parc de Taverny und der Marktplatz in Lüdinghausen sowie das Rüschhaus in Münster.

Fester Begriff in der Jazz-Szene ist die Burg bereits seit 2005, wies Schütt beim Gespräch an der Picknicktafel hin. Konzertkuratorin Christine Sörries hat ein Programm zusammengestellt, das unterhaltsam und anspruchsvoll zugleich ist. Einige Konzerte sind kostenlos – etwa die im Burghof der Burg Lüdinghausen oder die auf dem Marktplatz. Am Samstag (18.6.) findet außerdem eine musikalisch-literarischen Wanderung statt, die die Burgen Hülshoff (Havixbeck) und Vischering verbindet.

Zu den nationalen und internationalen Top-Acts des Festivals zählen die deutsche Jazzband Triosence, das Emil Brandqvist Trio aus Schweden, das Vincent Peirani Trio „Jokers“ aus Frankreich, Italien und Israel, das Duo Veronica Harcsa und Gyémánt Bálint aus Ungarn, Kit Downes aus Großbritannien sowie Aki Rissanen aus Finnland.

Den Auftakt am nächsten Freitag (17. Juni) macht die ghanaisch-belgische Flötistin und Multiinstrumentalistin Esinam mit ihrer Deutschlandpremiere. Mit den „Jokers“ folgt das Trio des umjubelten französischen Jazz-Stars Vincent Peirani. Das Doppelkonzert in der Burg Vischering startet um 19.30 Uhr. Mit Soul, Hip Hop, afrikanischen Rhythmen, Elektro und jazzigen Improvisationen verzaubert Esinam ihr Publikum in ganz Europa. Ihre zeitgemäß melodischen, fast schon hypnotischen Flötenklänge berühren die Sinne und öffnen den Geist. Die gebürtige Brüsselerin lässt sich auf ihren weltweiten Reisen durch unterschiedliche Begegnungen und Kulturen inspirieren.

Der französische Akkordeonist und Komponist Vincent Peirani zählt zu den bekanntesten Musikern Frankreichs. Er ist ein Meister darin, ganz unterschiedliche Musikstile miteinander zu verknüpfen. So entsteht eine einzigartige und virtuose Mischung aus Jazz, Chanson, Weltmusik, Klassik und Rock. Peirani kommt mit seiner neuen Formation „Jokers“.

Das dreitägige Festival bietet Musiker aus über zehn Ländern, aber auch regionale Nachwuchstalente.

Als krönender Abschluss wird das spanische Marco Mezquida Trio erwartet – Finalist des begehrten BMW Jazz Award. Es spielt am Abend des 19. Juni auf Burg Vischering. In dem Doppelkonzert (ab 19 Uhr) gibt es außerdem das Emil Brandqvist Trio zu erleben. Wie das Trio von der Iberischen Halbinsel zählt auch das aus Schweden und Finnland stammende Emil Brandqvist Trio zur internationalen Jazz-Elite. Letzte Tickets für dieses Event sind noch verfügbar.

0 Karten für alle drei Tage oder einzelne Konzerte online www.burgjazz.burg-vischering.de