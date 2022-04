Zum Jubiläum drei Tage Jazz-Festival

Das „Internationale BurgJazz-Festival“ bildet einen Höhepunkt der pandemiebedingt um ein Jahr verschobenen Jubiläumsfeiern. „Mit einem abwechslungsreichen Programm, darunter zahlreiche Gratiskonzerte und ein großes Picknick-Event, richtet sich das Festival ausdrücklich an die breite Bevölkerung,“ erläutert Dr. Christian Schulze Pellengahr, Landrat des Kreises Coesfeld, das Festivalkonzept.

„Wie vom Burg-Jazz gewohnt, kommen gleichzeitig auch versierte Jazz-Kenner auf ihre Kosten,“ bekräftigt Detlef Schütt, Kulturdezernent des Kreises und zählt einige der nationalen und internationalen Top-Acts auf: „Auf dem Programm stehen unter anderem die deutsche Jazzformation Triosence, das Emil Brandqvist Trio aus Schweden, das Vincent Peirani Trio ‚Jokers’ aus Frankreich, Italien und Israel, Kit Downes aus Großbritannien, die Guy Salamon Group aus Holland, Marco Mezquida aus Spanien und Aki Rissanen aus Finnland.“

Neben renommierten Künstlerinnen und Künstlern aus dem In- und Ausland kann sich das Publikum auf Open Air-Konzerte begabter Nachwuchsmusiker aus der Region freuen. Ein abwechslungsreiches Musikprogramm findet auf den Bühnen sowohl an der Burgen Vischering als auch der Burg Lüdinghausen und auf dem Marktplatz und in St. Felizitas in Lüdinghausen statt. „Es ist ein herausragendes Gemeinschaftsprojekt von Stadt Lüdinghausen, Kreis Coesfeld und Lüdinghausen Marketing e.V.,“ freut sich Ansgar Mertens, Bürgermeister von Lüdinghausen, auf das Sommer-Highlight in seiner Stadt.

Die Veranstaltergemeinschaft dankt den zahlreichen lokalen Sponsoren, die das Festival mittragen, und der LWL-Kulturstiftung, die die Feierlichkeiten zum 750-jährigen Jubiläum der Burg Vischering fördert – und damit die regionale Ausstrahlung sowie den hochwertigen, spartenübergreifenden Charakter des Jubiläumsprogramms herausstellt.

0 Karten: www.burgjazz.burg-vischering.de sowie an den Kassen der Burg Vischering. Tagestickets 38 Euro, ermäßigt 32,30 Euro; für alle drei Tage 95 Euro. Eine Kartenreservierung ist nicht möglich.