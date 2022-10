Zur Einweihung nach Westafrika

Seit mehr als 18 Jahren setzt sich der Verein für eine bessere Versorgung der Menschen im Senegal ein. Eine Besonderheit in diesem Jahr: Im Laufe der Versammlung schalteten sich mehrere Freunde und Partner aus dem Senegal per Videokonferenz dazu.

Bisher wurden die Vereinsmitglieder mit Fotos und Videos über das Bauprojekt auf dem Laufenden gehalten. Doch im November ist es soweit: Eine siebenköpfige Gruppe von Mitgliedern des Vereins reist auf eigene Kosten in den Senegal, um unter anderem die Schule zu besuchen. Es ist eine festliche Einweihung des Klassenraums geplant, die derzeit von der Schule organisiert wird.

Darüber hinaus planen die Mitglieder Gespräche mit den Beteiligten vor Ort, um über die weitere Zusammenarbeit und zukünftige Projekte zu sprechen.

„Wir beachten bei unseren Projekten den Leitsatz „Hilfe zur Selbsthilfe“. Für uns bedeutet dies, die Menschen im Senegal immer miteinzubeziehen – sowohl in die Frage, welche Hilfe benötigt wird, also wo Bedarfe sind, als auch bei der Umsetzung von Projekten“, erklärt Reinhard Schriever, 1. Vorsitzender von Ein Herz für Senegal.

Die Reisegruppe wird schon in wenigen Wochen ihre Koffer packen – und darin auch Fußballtrikotsätze verstauen, über die sich die Kinder im Senegal immer besonders freuen. Unter den Reisenden sind sowohl langjährige Mitglieder, wie die 2. Vorsitzende Denise Wübbeling, als auch vier Neumitglieder, die zum ersten Mal in den Senegal reisen. „Wir versuchen die Neumitglieder so gut es geht auf die Reise vorzubereiten.“, so Denise Wübbeling. „Daher erklären wir viel – angefangen bei der Ausstattung und den Mahlzeiten in den Unterkünften, über die Versorgung bis hin zu den beteiligten Menschen und Organisationen vor Ort, Abläufen, kulturellen Hintergründen und Gepflogenheiten.“

Ebenfalls ein wichtiger Programmpunkt bei der Reise wird der Besuch der Caritas in Thiès sein. In 2021 wurde in Zusammenarbeit mit der Caritas die Aktion „Spende einen Sack Reis“ durchgeführt. Ein großer Sack Reis kostet etwa 15 Euro. Mithilfe der großzügigen Spenden, die von vielen Menschen hier im Münsterland getätigt wurden, konnte die Caritas vor Ort 14 Kantinen und 40 Familien mit der Lieferung von Reis unterstützen. Verstärkt durch die Corona Pandemie leiden viele Senegalesen Hunger. Daher liegt es dem Verein am Herzen weiterhin eng mit der Caritas zusammenzuarbeiten, sodass die Hilfen und Spenden auch direkt bei den Menschen ankommen, die sie benötigen.

Wer dem Verein etwas spenden möchte, kann das Geld an folgendes Konto überweisen: IBAN: DE61 4015 4530 0035 0404 01, BIC: WELADE3WXXX. Aber auch wer sich engagieren möchte, kann sich mit „Ein Herz für Senegal" in Verbindung setzen. Informationen:

| www.senegal-ev.de