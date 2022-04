Zusammen gegen Wildunfälle

Erfolgversprechend ist für Eder nur ein Ansatz, der die Jägerschaft, die Landwirtschaft, die Straßenbaulastträger, die Forstwirtschaft, die Straßenverkehrs- und die Jagdbehörde sowie Akteure für den Naturschutz zur Verhaltensprävention für Verkehrsteilnehmer einbindet.Die Netzwerkpartner trafen sich jetzt zum dritten Mal. „Das Netzwerk arbeitet sehr gut. Jeder hat das Thema in seinem Bereich etabliert und arbeitet mit seinen Möglichkeiten an einer Verbesserung“, zeigt sich Eder zufrieden. Exemplarisch für die Arbeit steht die bevorstehende Aufstellung auffälliger Wildwechselschilder an drei besonders belasteten Straßenabschnitten, die Geschwindigkeitskontrollen der Polizei an Wildwechselstellen, die Bestandskontrolle durch die Jäger und die Einbeziehung der Wildunfälle als ein Kriterium bei der umweltgerechten Gestaltung der Landschaft. Bei Ausgleichsmaßnahme können Flächen so gestaltet werden, dass Wildtiere von der Fahrbahn weggelockt werden.

Grundlage der Arbeit ist die von der Polizei erstellte Wildunfallkarte.