Zusammen nach Senden radeln

(vth). Mit dem Rad nach Senden – zusammen mit anderen Radfahrern: Beim kreisweiten Radaktionstag, den der Kreis Coesfeld am Sonntag, 8. Mai, erstmals in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden veranstaltet, führen von mehreren Orten Sternfahrten nach Senden. „Alternativen brauchen Platz – auch wir sind der Verkehr“ lautet das Motto.

Am Sonntag (8. Mai) starten von vielen Orten im Kreis Coesfeld geführte Touren nach Senden. Sie laufen zunächst in Appelhülsen oder Lüdinghausen zusammen, von da geht es in zwei großen Verbänden weiter zum Ziel nach Senden.

In Senden besteht die Möglichkeit, das Maifest zu besuchen, das ganz im Zeichen des Fahrrads steht. Looping-Bike und eine Hochradfahrschule, Bier- und Limowettradeln sowie eine mobile Fahrradwaschanlage erwarten die Besucher. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) kodiert kostenlos Fahrräder. Cornelius Dahm, Klimaschutzmanager des Kreises Coesfeld, freut sich über die Zusammenarbeit vor Ort und mit dem ADFC, der auch bei den Sternfahrten mit dabei ist. Die geführten Radtouren laufen in Lüdinghausen oder Appelhülsen zusammen. Geplant ist, dass die Gruppen dann zusammen gegen 13 Uhr in Senden ankommen. Wer mitradeln möchte, kann sich einfach einer der Gruppen vor Ort anschließen (s. Kasten).

„Ich möchte alle Bürgerinnen und Bürger herzlich dazu einladen, mit uns aufs Rad zu steigen“, so Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr, der auch ein Stück mitfahren will. Für die Rückreise stehen am Busbahnhof Senden zwischen 14.30 und 17.30 Uhr Busse zur Verfügung, die kostenlos zum Bahnhof Bösensell und zum Bahnhof Lüdinghausen fahren. Eine Fahrradmitnahme ist natürlich möglich. Der schnelle Expressbus X90 Olfen-Lüdinghausen-Senden- Münster kann während des Maifests außerdem kostenlos genutzt werden.

Sternfahrten nach Senden

0 Zielpunkt aller Sternfahrten: Senden, Edeka Tinz (Parkplatz) Münsterstraße 11. Ankunft gegen 13 Uhr

0 Sternfahrten als geführte Radtouren laufen in Appelhülsen und Lüdinghausen zusammen. Von dort dann in zwei großen Verbänden gemeinsam mit Polizeibegleitung die letzten Kilometer auf L 844 und B 235 nach Senden. Abfahrt Lüdinghausen: 12 Uhr vom Edeka Parkplatz, Konrad-Adenauer-Straße 5. Abfahrt von Appelhülsen: 12.15 Uhr von Schulze-Frenkings-Hof 40.

0 Geführte Touren nach Lüdinghausen oder Appelhülsen, von wo es dann weiter nach Senden geht:

---- Nach Lüdinghausen ---

Von Ascheberg: 10.30 Uhr Katharinenplatz im Ortskern

Von Davensberg: 10.50 Uhr mit der Gruppe aus Ascheberg vom Feuerwehrgerätehaus (Ecke Burgstraße/Römerweg) Von Ottmarsbocholt: 11.30 Uhr mit den Gruppen aus Ascheberg und Davensberg, Spieker mit Backhaus (Nahe der Ecke Dorfstraße/Auf der Horst)

12.15 Uhr: Die Gruppen kommen zusammen mit der Gruppe aus Lüdinghausen an der Ecke B 235/Aldenhövel und fahren weiter nach Senden

Von Olfen: 10.45 Uhr SuS-In-Treff an der Hoddenstraße

Von Nordkirchen: 11 Uhr Bürgerhaus (Am Gorbach 2)

--- Nach Appelhülsen ---

Von Coesfeld: 10 Uhr Marktplatz in der Innenstadt vor den Rathaustreppen

Von Dülmen: 10.15 Uhr Charleville-Mezieres

Von Dülmen-Buldern: 10.45 Uhr Spiekerplatz

Von Havixbeck: 11 Uhr Telefonzelle, Lieselotte Köhnlein Platz

Von Senden-Bösensell: 11 Uhr Schule Bösensell

Von Nottuln: 11.20 Uhr Martin-Luther-Straße 19, vor Zweirad Hanning