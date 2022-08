So sah der also aus, der Anton. Axel Köhler zeigt auf das in Riesenformat abgezogene Foto, auf dem das Daruper Original abgebildet ist: Bauunternehmer Anton Vocke Warmeling – in Cordbuxe, Joppe und mit Hut. „So stellt man sich einen Wohlhabenen nicht vor, nicht?“ witzelt Axel Köhler. Zusammen mit Johann Bross hat er für den geschichtlichen Teil der Daruper Landpartie wieder Bücher gewälzt, mit Menschen gesprochen. Zwei Lebensgeschichten sind es geworden, die Bross und Köhler während der Landpartie präsentieren.

Die eine vom Bauunternehmer, die andere von Musiklehrerin und Chorgründerin Johanna Mattern – als Vertriebene in Darup gelandet, nicht wohlhabend, mit viel steinigerer Biographie, die wenig besaß, aber trotzdem großzügig war. Und die ebenfalls im Dorf für Erinnerungen sorgte.

„Anton Warmeling hat mit seiner Schwester Wilhemine das Bauunternehmen Vocke-Zement in Darup geführt“, berichtet Bross. Die Geschwister waren beide nicht verheiratet. Zahlreiche Häuser wurden in Darup und Umgebung von dem Familienunternehmen, das zwischen den beiden Weltkriegen gegründet wurde und bis in die 1970er Jahre bestand, gebaut. „Anton und Maria Warmeling waren bescheidene und zutiefst gläubige Menschen und der Kirche sehr verbunden“, sagt Johann Bross. Sie vererbten der Pfarrgemeinde Darup sogar ein Haus.

„Anton trug immer Holzschuhe und wenn er kniete, dann mit dem rechten Knie auf dem linken Holzschuh, damit die Hose nicht dreckig wurde“, erzählt Axel Köhler. Sonntags nach der Messe erhielten die Maurer ihrenLohn – und jeder eine Zigarre und einen Schnaps dazu.

Gläubig war auch Johanna Mattern, die aus Niederschlesien kam. 1946 floh sie mit vier Kindern aus ihrer Heimat. Von einem Sammellager in Maria-Veen kam sie zunächst auf einen Gutsbetrieb nach Hanrorup und von dort in eine Gaststätte nach Darup. Sie arbeitete dann auf einem landwirtschaftlichen Hof – später konnte sie eine kleine Wohnung anmieten. Musik war ihr Leben. „Sie gründete mit weiteren Vertriebenen einen ostdeutschen Heimatchor in Darup, um das Trauma der Vertreibung zu überwinden“, so Johann Bross. Viele Auftritte hatte der Chor. Aus der Gestaltung einer Ostermesse zusammen mit einem weiteren Chor wurde allerdings nichts, weil der damalige Pfarrer erfuhr, dass auch Evangelische mitsangen und dies nicht tolerierte. Johanna Mattern erteilte vielen Kindern Musikunterricht. „Viele kennen sie deshalb noch“, so Köhler. 1959 zog sie nach Coesfeld.

Köhler: „Wir möchten mit den Lebensgeschichten auffordern, ins Gespräch zu kommen und Erinnerungen auszutauschen.“

0 Mehr zu den Lebensgeschichten in der Remise Gehrmann, Billerbecker Straße 30.