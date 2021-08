Zwischen Jazz, Funk, Pop und Rap

„Back to Culture“ an der Kolvenburg

Kreis Coesfeld

Kraftvoll, urwüchsig und modern klingt die Weltmusik, die das Yvonne Mwale Quartett am Nachmittag des 8. August (Sonntag) auf der Open-Air-Bühne an der Kolvenburg in Billerbeck spielt. Die aus Sambia stammende Afrosoul-Sängerin und Band treten im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Back to Culture“ auf und vereinen Tribal Music mit Stilrichtungen von Soul bis Funk.