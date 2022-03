Amprion-Helikopter am Himmel über Naendorf

ein Hubschrauber arbeitet in Schöppingen an der Stromversorgung.

Das Brummen ist zunächst kaum vernehmbar, schwillt dann aber immer mehr an. Der Blick geht die Reihe der Strommasten entlang, die bis zum Horizont in den Himmel ragen. Sie stehen alle auf dem Gebiet der Schöppingener Bauerschaft Haverbeck – alle, bis auf einen. Es ist der vorerst letzte der neuen Masten für die Stromtrasse von Amprion, den der Helikopterpilot als Ziel anvisiert. Mehr als sieben Kilometer lang ist das Seil, das der Hubschrauber hinter sich herzieht.

In Asbeck steht die Trommel, von der sich das Seil Meter um Meter, Kilometer um Kilometer abrollt. Die Last unter dem Drehflügler ist überschaubar, denn im Abstand von wenigen hundert Metern stehen die Masten, auf die das Seil aufgelegt wird.

Freileitungsbauer, Arbeiter, denen die Höhe von bis zu 80 Metern nichts ausmacht, haben sich auf den Mastspitzen positioniert. Sie warten geduldig, haben Glück, dass das Wetter mitspielt und die Sonne scheint. Dennoch sind sie dick eingepackt unter ihrem Sicherungsgeschirr. Es weht ein eisiger Wind dort oben.

Jede Mastspitze fliegt der Pilot einzeln an, tariert das Fluggerät aus, bis das Nylonseil genau über den Männern auf dem Mast schwebt. Er richtet den Heli aus, ein paar Meter nach links, ein Tick nach rechts – bis der Arbeiter das Seil greifen und danach in die Seilrolle einklinken kann. Die trägt nun die Last. Ein Daumen nach oben – Zeichen für den Piloten, weiterzufliegen. Bis zum letzten der Masten auf dem Wesselmannskamp, nur einen Steinwurf entfernt vom Reiterhof Herdering. Hier ist Schluss, wird die Leine, an der später die schweren Leiterseile nachgezogen werden, fixiert. Pause für den Piloten, bevor er sich erneut auf den Weg macht – schließlich warten ja noch etliche weitere Vorseile.