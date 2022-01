Nach 20 Jahren: Janna Lüttmann kehrt mit Familie ins Münsterland zurück

In der Regel ist die Richtung anders rum: Doch Janna Lüttmann und ihre Familie sind aus Kanada nach Emsdetten ausgewandert. Sie kehrt in den Ort zurück, in dem sie groß geworden ist, unter anderem wegen der Natur, die in Toronto weiter entfernt ist als gedacht.

Es ist eine Entscheidung – ja oder nein? Auf dem Papier total leicht – doch dahinter stecken so viele Gedanken, Überlegungen, Abwägungen, dass es oftmals nicht genug Papier zu geben scheint, um alles zu drucken.

Janna Lüttmann kehrt mit ihrer Familie nach Emsdetten zurück, will wieder Wurzeln schlagen – an einem Ort, an dem sie verwurzelt ist. Hier hat sie ihre Kindheit verbracht, hier leben ihre Eltern, die Großeltern der Kinder. Verlassen hat sie die Emsstadt direkt nach dem Abitur. Studium in Neuseeland, Dänemark und Finnland. Angekommen ist sie in Toronto, Kanada.

Dort wurden viele Kapitel ihres Lebens geschrieben. Erster Job, Haus, Ehe mit ihrem Mann Jason, Kinder – Lias (10) und Olin (7). Dann reifte der Entschluss, die Zelte noch einmal abzubrechen, was ganz anderes zu machen. Wobei es eigentlich nichts anderes ist, sondern etwas Bekanntes. „Ich habe jetzt lange in einer Großstadt gelebt“, erzählt Lüttmann. „Die Wege in die Natur in Emsdetten sind unglaublich kurz. Das mag komisch klingen, weil viele Menschen bei Kanada an unberührte Natur denken. Aber Toronto ist eine Weltmetropole – wenn man dort Natur will, ist man eine ganze Weile unterwegs.“ Gerade für die Kinder hätte Emsdetten viel zu bieten, so Lüttmann.

Jetzt sind die anderen Großeltern dran

Die Großeltern in Kanada waren greifbar – haben viele Etappen aus dem Leben der Enkelkinder miterlebt. Ganz pragmatisch ausgedrückt: Jetzt sind die Großeltern in Emsdetten dran. Einen Teil der Elternzeit hat Lüttmann in Hannover verbracht, kehrte also nach Deutschland zurück. Dabei stellte sie aber fest: „Dort war ich nicht verwurzelt. So entstand die Idee: Wenn schon zurück nach Deutschland, dann nach Emsdetten“, wie die 40-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung erzählt.

Doch so leicht fiel die Entscheidung erwartungsgemäß nicht. Gerade als die Abreise Formen annahm, die Koffer gepackt wurden, kamen „unheimliche Zweifel“, so Lüttmann. „Das, was man hat, kennt man halt.“ Sie seien oft auf die Frage zurückgekommen, ob es wirklich sinnvoll ist, auszuwandern. Die Antwort darauf sei dann gewesen: „Einfach trauen“. Die Gefahr, irgendwann zurückzublicken und sich zu fragen, warum man nicht doch wieder in die Heimat zurückgekehrt ist, sei natürlich auch präsent gewesen. Anders ausgedrückt: „Die Pro- und Kontra-Liste hatte auf beiden Seiten unglaublich viele Argumente“.

Spaziergänge im Teuto

Angekommen ist die vierköpfige Familie vor wenigen Wochen mit dem Nötigsten. Der Container, in den quasi das komplette Leben der vierköpfigen Familie gepackt wurde, kam später. Nun stehen Renovierungen und kleine Handgriffe an, die die neuen vier Wände heimelig machen sollen.

Auch in Bezug auf die Kinder sei die Rückkehr in die Emsstadt ein wichtiger Punkt gewesen. Aufgewachsen sind die beiden ohnehin mehrsprachig. „Die Sendung mit der Maus war Pflicht“, erzählt die Rückkehrerin lachend. Das gute daran: Auch wenn natürlich eine Eingewöhnungszeit nötig ist, Sprachbarrieren gibt’s keine für die Kinder. Der Start in den Schulalltag in der neuen Heimat ist geglückt.

Was als erstes auf dem Programm stand? „Spaziergänge im Teuto und ich muss unbedingt mal Brot aus dem Backhaus auf Hof Deitmar holen“, sagt Lüttmann, „und ich will auch unbedingt lernen, wie man Wannen macht“.

Dem Erkunden der neuen, alten Heimat steht nichts mehr im Weg.