Christine Elfring initiierte einen barrierefreien Spielplatz

Der neue Spielplatz in Steinfurt-Borghorst sieht zunächst ganz normal aus – dabei ist er ziemlich besonders: Er ist barrierefrei. Was bedeutet das? Ein Gespräch mit Initiatorin Christine Elfring.

Sieht normal aus, ist aber besonders: Der barrierefreie Spielplatz, den Christine Elfring in Steinfurt-Borghorst initiiert hat.

Jahrzehntelang hat der Spielplatz am Rande von Steinfurt-Borghorst im Dornröschenschlaf gelegen. Nun hat ihn Christine Elfring zu neuem, barrierefreiem Leben erweckt. Zwei Jahre ist die Mit-Eigentümerin eines Taxiunternehmens über Weihnachtsmärkte und Straßenfeste getingelt, um Spenden zu sammeln. 60 000 Euro sind zusammengekommen, diese Woche wurde der Spielplatz offiziell eingeweiht. Unser Redaktionsmitglied Stefan Werding hat mit ihr gesprochen.

Was ist an diesem Spielplatz so besonders? Der sieht doch aus wie jeder andere.

Christine Elfring: Es gibt ganz häufig das Problem, an die Spielgeräte heranzukommen. Kinder, die in einem Rollstuhl sitzen, können ja trotzdem hangeln. Nur verhindern Rasen oder Sand oft, dass sie ans Spielgerät herankommen. Ich habe Kinder kennengelernt, die würden gerne mit dem Nachbarskind zusammen spielen gehen. Das ist aber nicht möglich, weil ein Kind im Rollstuhl nicht auf den Spielplatz kommt.

Oder die Begleitperson . . .

Elfring: Genau: Oft können auch Großeltern mit einem Rollator nicht mit auf den Spielplatz kommen. Die stehen teilweise am Spielfeldrand und müssen zugucken. Hier können sie aktiv sein und ihr Enkelkind anschaukeln. Das ist der Grundgedanke: Dass wirklich alle zusammen miteinander spielen können.

Warum haben Sie sich darum gekümmert?

Elfring: Auf die Idee bin ich gekommen, weil ich durch unser Taxi-Unternehmen mit Kindern in Berührung gekommen bin, wenn ich sie in die Schule oder zur Therapie gefahren habe. Da ist mir bewusst geworden, wie viele Menschen einen besonderen Bedarf haben. Nur: Man sieht sie nie. Kindergarten. Schule. Werkstatt. Feierabend. Darum wollte ich einen Ort schaffen, an dem sie sich treffen und gemeinsam spielen können. Der Spielplatz liegt direkt bei uns vor der Tür, sah aber sehr erbärmlich aus.

Besondere Spielgeräte

Die Spielgeräte sind aber besonders, oder?

Elfring: Ja, in der Schaukel kann ein Erwachsener gemeinsam mit einem Kind sitzen. Und in das Karussell können Menschen mit besonderen Bedürfnissen direkt hineinfahren. Wenn man genau hinguckt, ist fast jedes Gerät auf diesem Platz speziell.

Der Spielplatz hat 150 000 Euro gekostet. Sie haben 60 000 gesammelt. Den Rest hat die Stadt Steinfurt bezahlt. Wie mühsam war es denn, die Beteiligten zu überzeugen?

Elfring: Och, das war gar nicht so schwierig. Ich bin da von Anfang an offene Türen eingelaufen. Am schwersten hat es mir Corona gemacht. Wenn die Straßenfeste ausfallen, ist es natürlich unmöglich, eine Tombola zu organisieren.

Reden wir über Geld

Was macht so einen Spielplatz so teuer?

Elfring: Das sind erst mal die Geräte. Die müssen nachhaltig sein, dürfen nicht zu viel Pflege brauchen. Sehr teuer ist der Fallschutz. Menschen mit besonderem Bedarf müssen auch besonders geschützt werden.

Gibt es in der Nähe vergleichbare Spielplätze?

Elfring: Der nächste ist in Münster (Anmerkung der Redaktion: 25 Kilometer entfernt). Ansonsten haben wir hier in der Umgebung gar nichts. Ich habe E-Mails von Eltern aus Gronau, aus Och­trup oder aus Horstmar bekommen, die sich unwahrscheinlich auf den Spielplatz freuen, um hier zum Beispiel auch mal einen Geburtstag zu feiern.

Und die Lage?

Städtebaulich ist der Spielplatz ja nicht in-, sondern exklusiv. Er liegt am Rand der Stadt, dahinter kommen nur noch Felder und dann Nordwalde. Müsste der nicht viel zentraler liegen?

Elfring: Ich finde nicht. Er liegt unheimlich idyllisch. Wunderschöne Bäume spenden Schatten, die Kinder spielen nicht so in der prallen Sonne. Auf dem Fahrradweg nebenan sind ganz viele Menschen unterwegs, die zwischen Borghorst und Nordwalde unterwegs sind. Der Bürgersteig vorne ist barrierefrei. Und Parken ist auch kein Problem.