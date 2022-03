Der Staubsaug-Revolutionär

Die flexible Staubsaugerdüse, mit der Felix Röwekämper 2019 erfolgreich am Wettbewerb „Jugend forscht“ teilgenommen hatte, geht jetzt in Serie

Es ist eine Geschichte wie aus einem Film: Ein junger Mann hat eine Idee und tüftelt im Keller seines Elternhauses so lange zunächst mit Papier und Stift, später mit einem 3D-Drucker, bis sie Realität wird. Als er damit an die Öffentlichkeit geht, rennen ihm die großen Firmen die Bude ein – und schließlich, knapp drei Jahre später, steht das Produkt in den Regalen. Das ist die Geschichte von Felix Röwekämper und seiner flexiblen Staubsaugerdüse.

2019 belegte der Ibbenbürener mit seiner Erfindung den vierten Platz beim Bundes-Wettbewerb „Jugend forscht“. Es sollte genau die richtige Bühne für die Idee sein. In den Sinn gekommen war ihm das ganze, weil er festgestellt hatte, wie schwierig es mit einer herkömmlichen Staubsaugerbodendüse ist, zwischen Stuhlbeinen und Co. oder in Ecken zu saugen. Dieses „akzeptierte Problem“ wolle er aus der Welt schaffen, so der damals 21-Jährige. Schon einen Tag nach Wettbewerbsende klingelte am frühen Morgen das Telefon. Nach und nach machten dem Ibbenbürener namhafte Staubsaugerhersteller ein Angebot. Bald saß er in den Firmenzentralen mit Marketingleitern und Patentanwälten an den Konferenztischen – und stand bei „Das Ding des Jahres“ von Pro Sieben vor der Kamera. „Das ging extrem schnell und war wirklich wie im Film“, erzählt Röwekämper. Eine aufregende Zeit. „Ich habe viel dazu gelernt.“

Im Einsatz als Innovationsberater und -entwickler

Unter denen, die Interesse zeigten, war auch Ralf Wietek, Chef des Emsdettener Unternehmens Mytek, das hinter der Staubsaugermarke „Hoogo“ steht. Die Verhandlungen begannen – und man wurde sich einig. Röwekämper wollte bei der weiteren Entwicklung dabei sein, „was bewegen“, Erfahrungen sammeln. Dafür schien das Start-up besser geeignet als der Großkonzern. Und dann war da noch die räumliche Nähe. Denn der 24-Jährige arbeitet weiterhin vor allem vom Keller seines Elternhauses in Ibbenbüren aus. Dort hat er sich mit verschiedenen Maschinen eine Werkstatt eingerichtet. Dabei tüftelt er längst nicht mehr nur an eigenen Ideen. Er hat sich als Innovationsberater und -entwickler selbstständig gemacht und hilft Firmen, neue Produkte zu entwickeln. „Nebenbei“ schreibt er noch an seiner Bachelorarbeit im Fach Wirtschaftsingenieurwesen und dreht Akademievideos für Azubis.

Gerade ist der erste Container mit mehreren Tausend Stück angekommen

Unternehmerisches Risiko

Inzwischen wurde die Saugströmung an seiner Düse optimiert. Gespannt war der Erfinder, wie es um die Langlebigkeit stehen würde. Dann ging es an das Design, das ein Profi übernahm, und schließlich an den Namen. Der war schnell gefunden: „Flipflop“. Produziert wird die „Weltneuheit“ für Hartboden – wie die Hersteller sie anpreisen – von einem italienischen Spezialisten für Staubsaugerdüsen mit Werken in China. Gerade ist der erste Container mit mehreren Tausend Stück angekommen. Jetzt werden die Fachgeschäfte beliefert.

Einige Hundert Stück sind schon vorbestellt, freut sich Röwekämper. Er wird am Gewinn beteiligt, ist aber auch ein unternehmerisches Risiko eingegangen. Allein die weltweiten Patente verschlingen einen „hohen fünfstelligen Betrag“. Rund eine halbe Million Euro hat der ganze Prozess bis zur Marktreife Mytek und zu einem kleinen Teil auch ihn gekostet.

Auf einer Fachmesse in den USA wurde mit der Düse gleich eine „Revolution des Staubsaugens“ ausgerufen. Deshalb kommt die Düse auch dort bald auf den Markt. Und dann könnte die Erfindung „made in Ibbenbüren“ um die Welt gehen.