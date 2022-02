„Ende April ist der Spuk wohl vorbei“

Genau ein Jahr – wenn auch mit einer kleinen Unterbrechung – gibt es jetzt das Impfzentrum des Kreises am FMO. Es hat seinen Anteil an der recht guten Impfquote im Kreis.

Es ist genau ein Jahr her, dass sich die ersten Menschen aus dem Kreis Steinfurt im just eröffneten Impfzentrum des Kreises am FMO ihre lang ersehnten Spritzen gegen das Coronavirus abholten. Und das trotz seinerzeit chaotischer Schneeverwehungen und zuvor noch chaotischerer Anmeldeprozeduren.

Heute, 365 Tage später, präsentiert der Kreis recht gute Zahlen: 82,7 Prozent der rund 448.000 Einwohner sind vollständig gegen das Coronavirus geimpft (Stand: 2. Februar). Damit ist auf Kreisebene das von der Bundesregierung ausgesprochene Ziel von 80 Prozent Geimpften übertroffen. Ein Jahr nach Eröffnung des Impfzentrums des Kreises sei das, so meinen die Verantwortlichen, eine ziemlich gute Bilanz.

„Im Vergleich steht der Kreis überdurchschnittlich positiv da“, sagt Dr. Karlheinz Fuchs, der Leiter der Corona-Stabsstelle. In der Statistik vom 2. Februar erreiche NRW eine Impfquote von 77 Prozent, bundesweit seien es 74 Prozent.

Beginn des Impfzentrums mit Schwierigkeiten

Ein Blick zurück: Zunächst gab es vor allem eines – fehlende Impfstoffe. Einen Tag vor der Eröffnung zog dann der Eissturm „Tristan“ vorüber und brachte extrem viel Schnee. Auch deshalb kam die Impflieferung deutlich verspätet, aber schlussendlich doch noch rechtzeitig. 255 über 80-Jährige hatten am ersten Tag einen Impftermin, 233 von ihnen schafften es dann tatsächlich über die verschneiten Straßen zum Flughafen.

Nach vorgegebenen Priorisierungsgruppen wurden die Bürgerinnen und Bürger in den folgenden Monaten geimpft. Alter, Beruf, Vorerkrankung, Impfstoff und Impfstoffverfügbarkeit – all das spielte eine Rolle. Friedhelm Thielen, Leiter des Impfzentrums, denkt noch heute an so manche Szene zurück: „Manchmal haben sich die Impfungen aus unterschiedlichen Gründen zeitlich verzögert, dann waren die Menschen teils sehr verärgert. Es kamen auch Personen ohne Termin und auch solche, die einen Termin hatten, aber noch nicht zu einer Priorisierungsgruppe gehörten. Auch der vorübergehende AstraZeneca-Stopp hat uns gefordert.“

Im Laufe des Frühjahrs entspannte sich die Lage nach und nach. Ab dem Sommer durften auch die Hausarztpraxen impfen. Karlheinz Fuchs: „Die gewinnbringende Zusammenarbeit zwischen Kreis und niedergelassener Ärzteschaft hat uns in den vergangenen Monaten dahin gebracht, wo wir jetzt stehen. Wir haben auch immer wieder niederschwellig Impfstoffsonderkontingente zur Verfügung gestellt und die Kolleginnen und Kollegen haben uns nach Kräften unterstützt.“

Derzeit nachlassende Nachfrage nach Impfungen

Am 30. September 2021 wurde das Impfzentrum nach Anordnung durch das Land geschlossen, am 13. Dezember 2021 öffnete es erneut. Von den bis Anfang Februar registrierten 1.005.212 Impfungen im Kreis sind 247.045 im Impfzentrum durchgeführt worden.

Aufgrund der nachlassenden Nachfrage ist das Impfzentrum inzwischen nur noch von mittwochs bis sonntags zwischen 13 und 19 Uhr geöffnet und ab dem 14. Februar von freitags bis sonntags zwischen 13 und 18 Uhr. „Gemeinsam haben wir die hohen Impfquoten erreicht und damit zum guten Schutz der Bevölkerung im Kreis beigetragen“, so Dr. Fuchs.

Es sei dennoch wichtig, die Impfquote noch weiter zu steigern und den Schutz aufzufrischen, um schweren Verläufen bei Corona-Erkrankungen vorzubeugen. Nach jetzigem Stand geht Dr. Fuchs davon aus, dass die Impfstelle des Kreises voraussichtlich bis zum Ende 2022 in Betrieb sein wird. Noch bis Ende Februar, vielleicht auch bis Mitte März würden die Fallzahlen im Kreis noch ansteigen, danach vermutlich deutlich abfallen.

Am Schluss hat der Kreis-Gesundheitsdezernent noch eine Botschaft parat, die Mut macht: „Ich gehe davon aus, dass Ende April der Spuk wohl vorbei sein wird.“ Dann, glaubt Fuchs, werde man – so denn keine neue Killervariante auftauche – wieder ein weitgehend normales Leben führen können.