Geldautomat in Altenberge wurde gesprengt 

Durchschnittlich wird zur Zeit an jedem Tag mindestens ein Geldautomat in Deutschland gesprengt. Letzte Nacht hat es wieder den Kreis Steinfurt getroffen - eine Bankfiliale der Volksbank in Altenberge.

Der Tatort in Altenberge.

In der Nacht von Sonntag auf Montag gingen gegen 2.43 Uhr mehrere Anrufe bei der Polizei ein. „Es gab eine sehr laute Detonation in der Volksbank“, so wurde aus Altenberge gemeldet.

„Die Täter waren mindestens zu zweit und fuhren mit einem dunklen Pkw davon“, so schildert es der Dienstgruppenleiter Tobias Conradi der Polizei Greven. „Es kam jedoch niemand zu Schaden - und ob überhaupt Bargeld erbeutet werden konnte, steht auch noch nicht fest“, so Conradi weiter.

Sprengstoffentschärfer im Einsatz

Sicher ist, dass der Schaden am Gebäude eine große Summe betragen wird. Auch bei dieser Sprengung dachten die Täter an den Fluchtweg: Die B54 ist von der Volksbank nur zwei Minuten entfernt, die direkt in Richtung Münster oder den Niederlanden führt.

Vor Ort wurde der Bereich weiträumig abgesperrt. Es war nicht klar, ob es weitere Sprengsätze gab, die nicht detoniert waren. Aus diesem Grund wurden Sprengstoffentschärfer alarmiert. Die Feuerwehr Altenberge war ebenfalls vor Ort, leuchtete den Tatort aus und stellte den Brandschutz sicher.