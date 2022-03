Ledder Werkstätten produzieren einen Kaminanzünder der Superlative

„Das macht Spaß. Ich kann immer sehen, was ich schaffe!“ Marcel Papke lässt sich kaum ablenken, während er weiter die vorgespaltenen Hölzchen in den daumenbreiten Pappring stopft. Am Ende ergibt das einen festen Bund, den seine Kollegin Christiane Cord am nächsten Werktisch mit einem Docht versieht.

Beide sind Menschen mit einer geistigen Behinderung und in den Ledder Werkstätten (LeWe) beschäftigt. Der „k-lumet“, ein Kaminanzünder der diakonischen Einrichtung, ist ihr Ding. Zu sehen, was man mit eigenen Händen schafft, und in Läden der Region zu erleben, wie gefragt das eigene Produkt ist, motiviert sie.

Produktion in riesigem Werkstätten-Netzwerk

In diesen Tagen wird der k-lumet erwachsen: Vor 18 Jahren kam das Schweizer Patent zu den Ledder Werkstätten. Anfangs bauten nur LeWe-Beschäftigte das ausschließlich aus recycelbaren Rohstoffen hergestellte Produkt. Doch über die 18 Jahre entstand ein riesiges Werkstätten-Netzwerk in Deutschland und später vielen Ländern Europas. Tausende Menschen mit Behinderungen auch in Nachbarländern wie Ungarn, Polen oder Belgien stellen heute den k-lumet her.

Aber was macht den Anzünder so interessant für Werkstätten? Frank Niemeyer, heute Abteilungsleitung in der LeWe-Arbeitsvorbereitung, begleitet das Eigenprodukt beinahe von Anfang an und erklärt es so: Die Herstellung lasse sich in dutzende manuelle Arbeitsschritte zerlegen und beteilige Menschen mit Schwerst- und Mehrfachbehinderungen ebenso wie Beschäftigte mit beruflichen Vorerfahrungen.

Beispielhaft kann man das in der Ibbenbürener Betriebsstätte Schweer beobachten, wo Marcel Papke und Christiane Cord nebeneinander arbeiten. Während Marcel gut und schnell im Stopfen der bleistiftdünnen Hölzchen ist, geht seine Kollegin geschickt mit dem spitzen Werkzeug um, das man fürs Einziehen der Dochte benötigt. Ein weiterer Beschäftigter steckt Hölzchen durch Unterlegscheiben und überprüft damit das korrekte Maß. In Ledde, neben Schweer zweiter k-lumet-Schwerpunkt, taucht Andreas Dohe gerade den großen k-lumet-Drahtkorb in heißes Wachs – eine verantwortungsvolle Aufgabe, die Verständnis für Timing und Arbeitssicherheit voraussetzt.

Höherer Absatz in Corona-Zeiten

Allen gibt das Produkt Sicherheit: Hier ist mein fester Platz im Team, auch wenn mal weniger Aufträge aus der Industrie da sind. Werkstattweit sind so permanent über 100 Beschäftigte im Produkt und während der Winterzeit noch einige Dutzend mehr, wenn Arbeit im Freien witterungsbedingt nicht geht.

Corona habe den Absatz durchaus befeuert, sagen die begleitenden Fachkräfte Jens Hollmann und Matthias Breulmann. Etliche Kunden, die ihren Kamin während dieser Zeit wiederentdeckt oder einen neuen installiert hätten, seien auf den k-lumet gestoßen. Rückstands- und geruchsfrei abbrennend, aus den Recycling-Materialien Restholz, Papprollen und Altwachs hergestellt, ausschließlich aus der Hand von Menschen mit Behinderungen – echte Kaufargumente.

Die beiden Tauchstraßen fürs Wachsen nutzen viele andere Werkstätten aus dem Netzwerk. Weil stets viele LeWe-Beschäftigte mitarbeiten, kann die Einrichtung ansehnliche Stückzahlen generieren: Über 150.000 k-lumets, was mehr als 9000 der typischen roten Schachteln entspricht, wurden 2021 produziert. Das Produkt hat sich sprichwörtlich zum Dauerbrenner entwickelt.

Einsatz des Kaminanzünders. Foto: Ledder Werkstätten

2022 wollen die Ledder Werkstätten ihr Eigenprodukt in der Region weiter stärken. Den sogenannten kommerziellen Wiederverkäufern, also Großhändlern, wurde gekündigt. Stattdessen gibt es den k-lumet nun im Online-Shop und in immer mehr Läden vor der Haustür. Mit dem Online-Shop will man den k-lumet moderner vermarkten und zugleich weitere Arbeitsplätze etwa im Versand schaffen. Überall in der Einrichtung sind Menschen mit Behinderungen im Produktionsprozess beteiligt; bis Mitte Februar wurden über 20 000 k-lumets allein in Ibbenbüren in heißem Wachs getaucht. Im Saerbecker Bioenergiepark kontrollieren während der Winterzeit über 30 Beschäftigte, die dort bald wieder in die Grünpflege gehen, fertige Anzünder und verpacken sie. Gleiches leisten Beschäftigte in der Ibbenbürener Betriebsstätte Zwenger, während in der Maybachstraße Ibbenbüren Wachsdochte fürs gesamte deutsche Netzwerk hergestellt werden.

Während der Coronazeit gab ein spezielles Angebot: Das komplette Pack für 50 k-lumets mit allen Werkzeugen und Materialien bescherte Beschäftigten regelmäßige Heimarbeit – mit permanentem Werkstattkontakt.