Jörg Madlener philosophiert über seine Ausstellung im Bioenergiepark

„Der Fluss ist ein Lehrer der Zeit“

Saerbeck/New York Er hat die Krieg in Syrien und im Iran sowie antike Gewalt bildlich dargestellt. Aber jetzt ist er zurück bei der Natur. Der Maler aus New York im Gespräch vor seiner Ausstellung in Saerbeck, die am Freitag eröffnet wird.