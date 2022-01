Stadt Rheine lässt Wohnungen räumen

Marode Bausubstanz, mangelnder Brandschutz, teilweise kein Strom: Als Mitarbeiter der Stadt Rheine sich in einem Wohnblock im Ortsteil Schotthock umschauten sahen sie nur eine Möglichkeit: Das Gebäude teilweise zu räumen.

Im Innenhof türmt sich bereits wieder der Müll: Die Stadtverwaltung in Rheine hat einen maroden Wohnblock im Ortsteil Schotthoch nun teilweise geräumt.

Schlagzeilen hat dieser Wohnblock im Rheiner Stadtteil Schotthock schon häufiger gemacht. Zuletzt rückten die Technischen Betriebe im Oktober 2018 an und räumten fünf Tonnen Unrat und Sperrmüll ab, der sich in den drei Jahren zuvor vor den Haustüren und unter den Fenster des maroden Gebäudekomplexes angesammelt hatte. Jetzt bestätigte die Stadt Rheine, dass sie zum Ende des Jahres 2021 für einen Teil der Wohnungen eine unverzügliche Räumung angeordnet hat.

„Bei einer Begehung der Wohnungen sind erhebliche bautechnische Mängel festgestellt worden. Aufgrund der damit einhergehenden Gefährdung für die Bewohnerinnen und Bewohner wurde die Unbewohnbarkeit der Wohnungen festgestellt“, sagte Stadtsprecher Frank de Groot-Dirks. Zum Teil hätten die Heizungen seit längerem nicht funktioniert, es habe Löcher im Dach gegeben, die Auflagen des Brandschutzes wurden nicht erfüllt, teilweise habe es in den Wohnungen keinen Strom gegeben, beschreibt de Groot-Dirks die Mängel. So sei auch festgestellt worden, dass in einigen Wohnungen Gasheizstrahler betrieben wurden.

Bewohner in städtischen Wohnungen untergebracht

Die Bewohner seien in städtischen Wohnungen untergebracht worden. Dabei handele es sich um mehrere Familien. „Aktuell leben sie noch in den städtischen Wohnungen, die wir zur Verfügung gestellt haben. Die Unterbringung ist allerdings vorübergehend“, erläuterte de Groot-Dirks.

Eigentümer in der Pflicht

Die Stadtverwaltung haben in einem ersten Schritt die sechs Haus- und Wohnungseigentümer bzw. Teileigentümer über die Mängel informiert und sie aufgefordert, diese zu beseitigen. Von dieser Gelegenheit hätten die Eigentümer keinen Gebrauch gemacht. Deshalb sei den (Teil-)Eigentümern inzwischen eine entsprechende Anhörung mit Fristsetzung zur Stellungnahme zugesandt worden.

„Sofern im Rahmen der Anhörung keine einvernehmliche Regelung mit den Eigentümern erzielt wird, kann die Stadt Rheine die aus ihrer Sicht erforderlichen Maßnahmen anordnen“, erklärt Frank de Groot-Dirks.