Comedy-Show-Veranstalter hat trotz Corona-Misere den Mut behalten

2020 sollte das vorläufige Rekordjahr werden. 125 Shows hatte Andy Besirov im Kalender, vornehmlich Comedy-Veranstaltungen, die er veranstalten wollte. Dann kam Corona, und auch auf den Komiker-Bühnen war Schluss mit lustig. Zwei Jahre sind vergangen, Besserung ist kaum in Sicht. Obwohl ihm das Lachen der Besucher und die Einnahmen fehlen, hat der Lengericher Konzertveranstalter den Mut nicht verloren – und hofft, dass auch die Ticketkäufer wieder mutiger werden.

Die Welt von Andy Besirov ist die Welt von lustigen Leuten wie Paul Panzer, Markus Krebs, Chris Tall. Seit 15 Jahren verdient er mit seiner Agentur Plan B. sein Geld damit, Auftritte von Comedy-Stars zu organisieren. Er engagiert die Stars, mietet Hallen, sorgt für Kartenverkauf und Ordner und Technik. Schnell kam er groß ins Geschäft, bald vertrauten ihm Newcomer ebenso Teile ihre Tourneen an wie Größen von Rüdiger Hoffmann bis Abdel Karim und Tahnee. Von der Lengericher Gempt­halle zieht es Besirov und seine Shows längst bis Braunschweig, Oldenburg, an den Rhein und in die Westfalenhalle in Dortmund. 10 000 Fans beim Auftritt von Markus Krebs: „Der tollste Tag in meinem Leben als Veranstalter.“

Ein Überzeugungstäter

Besirov ist bis heute begeistert von dem Job. Wenn die Massen lachen, die Technik läuft und der Künstler sich wohlfühlt, ist er am Ziel. Jetzt sitzt er in den Stuhlreihen des Bürgerhauses „Kap.8“ in Münster-Kinderhaus. Bald sollten hier 430 Fans der Komikerin Tahnee lauschen, doch die Show wurde erneut verschoben.

Der Vorhang fiel im März 2020

Der Vorhang fiel im März 2020. Corona breitete sich aus, es kam der erste Lockdown. Von 125 geplanten Shows in dem Jahr blieben 25. Schlimmer als der finanzielle Verlust wog die psychische Belastung: „Jeden Tag litt ich unter dem Gedanken, dass ich mein Arbeit nicht weitermachen kann“, erinnert sich Besirov heute. „Das Schlimmste ist die nervliche Anspannung.“ Die Ungewissheit: Wann geht es weiter, wie geht es weiter?

In den folgenden zwei Jahren lebte er von gelegentlichen Hilfsgeldern, kleineren Veranstaltungen und einem Griff aufs Ersparte.

Wechselnde Corona-Schutzverordnungen

Und er lebte mit dem Hin und her. Mal war alles verboten, mal galt Maskenpflicht, mal eine Zuschauerbeschränkung. Von zu einem Viertel gefüllten Hallen kann niemand leben, deshalb fiel fast alles aus. Dann das Problem der regional unterschiedlichen Regeln: „Manchmal sind wir an einem Wochenende in drei Bundesländern“ – wer soll da den Überblick behalten?

Viel Verständnis

Andy Besirov betont, dass er immer Verständnis für Restriktionen hatte. Oft waren die Regeln auf seinen Veranstaltungen strenger als in der jeweils geltenden Corona-Schutzverordnung. So gilt heute bei ihm eine FFP2-Maskenpflicht. „Wir tun alles dafür, dass Shows stattfinden können“, sagt er. Zeitgleich will er selbst gesund bleiben.

„Die Leute haben gut mitgezogen“

Dabei treffe er auf viel Unterstützung. „Die Leute haben gut mitgezogen“, findet er. Immer wieder erkundigten sich Zuschauer nach den Regelungen – und nicht selten kauften sie erst Tickets, wenn sie von Maskenpflicht und „2G+“ gehört haben – weil sie sich nur dann sicher fühlen.

Und so sieht der Veranstalter nach zwei mageren Jahren hoffnungsvoll in die Zukunft. Auch wenn derzeit noch viele Veranstaltungen abgesagt oder verschoben werden. Das liege häufig daran, dass es mehrfach verschobene Shows sind – für die seinerzeit mehr Karten verkauft wurden, als heute Besucher reindürfen. Sie müssen also warten, bis das Virus schwächelt.

Neue Pläne

„Aber wir planen auch neue Shows“, sagt er. Nur anders als früher. Künftig eher in der warmen Jahreszeit, oder kleiner, und gerne unter freiem Himmel. Er hofft, dass wieder mehr Menschen sich trauen, zu Publikumsveranstaltungen zu kommen. Und dass er wieder Mitarbeiter findet, die zuletzt oft andere Jobs begonnen haben. „Es wird noch dauern, bis ich mich wieder fallenlassen kann in das Glück einer gelungenen Show“, sagt er. Er will wieder das Lachen der Massen hören.

Video in Kooperation mit der Lokalzeit Münsterland im WDR: